عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الفائز بالمسابقة العالمية للقرآن : تكريم الرئيس السيسى تشريف عظيم ووسام على صدرى ..صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم

عبر الشيخ محمد أحمد دغيدي إمام مسجد الشامخية ببنها، بمديرية أوقاف القليوبية والفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم وتفسيره وعلوم تطبيقه التي نظمتها وزارة الأوقاف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 108 متسابقين من 58 دولة، عن خالص سعادته لتكريمه، اليوم، من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية ليلة القدر، مشيرا إلي أن الرئيس دائما يرعى الدعوة والأئمة وحفظة القرآن.

وكيل صحة القليوبية يتفقد سير العمل بمستشفى القناطر المركزى ..صور

فصل الكهرباء عن قرى ومدينة طوخ بالكامل| غدا

وقال الشيخ محمد دغيدي أنه إمام وخطيب بوازرة الأوقاف بمسجد الشامخية بمدينة بنها، وحصل على ليسانس علوم قرآن من جامعة الأزهر ودراسات عليا في التفسير وعلوم القرآن وبدأ حفظ القرآن الكريم في الرابعة من عمره وأتم حفظ القرآن في الثامنة من عمره، مشيرا إلي أن الفضل في تعلمه القرآن يرجع لله عز وجل ثم والده ووالدته فهم كانوا دائما مشجعين وداعمين لمسيرته في حفظ كتاب الله.

من ناحيته وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، التهنئة للشيخ محمد ابن القليوبية الحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن، مشيرا في بيان له أن تكريمه من الرئيس هو فخر لرفع اسم محافظة القليوبية في المحافل الدولية متمنيا له مزيدا من النجاحات والتفوق في الفترة المقبلة، مشيرا أنه قام بتكريم الإمام الفائز بالمركز الأول في وقت سابق متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

يذكر أن الشيخ الشيخ محمد دغيدي قد نشأ فى قرية كفر الحصة، التابعة لمركز بنها، وبدأ فى حفظ كتاب القرية، وتنقل بين 4 كتاتيب، حيث كرس والده اهتمامه به فى هذه المرحلة للقرآن الكريم، ومع وصوله لسن السابعة التحق بالتعليم العام، وعند وصوله للصف الثالث الابتدائى كان قد ختم حفظ القرآن الكريم، فقرر والده خروجه من المدرسة وإلحاقه بمعهد القراءات بمدينة بنها، خصوصا أنه من شروط التقديم للمعهد أن يكون الطالب حاملا لكتاب الله، وتجرى اختبارات قبول شفوى وتحريرى.

336380428_773454141005349_5364219417816436311_n
336380428_773454141005349_5364219417816436311_n
337300571_6534253123252396_1926141010999343523_n
337300571_6534253123252396_1926141010999343523_n
342190915_1262956410978978_3170787863456318669_n
342190915_1262956410978978_3170787863456318669_n
342201587_1262147828009633_2191537640652630075_n
342201587_1262147828009633_2191537640652630075_n
الفائز محافظة القليوبية وزارة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي القران الكريم جامعة الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من السعودية بشأن الوضع في السودان

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

أول تعليق من اتحاد الكرة على عقوبة إيقاف كهربا

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

قرار نهائي.. ليفربول يحسم الجدل بشأن رحيل محمد صلاح

أول قرار من النادي الأهلي عقب عقوبة كهربا وايقافه 12 مباراة.. تفاصيل

نشعر بالفزع.. أول رد من اتحاد الكرة على عقوبة كهربا

مفاجأة.. احمد شوبير يصدم الجماهير المصرية بشأن مصطفى محمد

موضوعات متعلقة

وكيل صحة القليوبية يتفقد سير العمل بمستشفى القناطر المركزى ..صور

فصل الكهرباء عن قرى ومدينة طوخ بالكامل| غدا

محافظ القليوبية يشيد بالفرق الطبية خلال احتفالات شم النسيم

للاطمئنان على الخدمة الطبية.. نائب محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمستشفيات ..صور

ترشيحاتنا

بعد تحذير الحكومة.. غرامة تصل لمليوني جنيه لمحتكر السلع في العيد بالقانون

روح للمستشفى فورا.. أعراض التسمم بعد تناول الفسيخ

بنك معرفة عقاري.. غرفة التطوير تقترح إنشاء منصة رسمية لتسهيل التصدير| مكاسب بالمليارات

مايكروسوفت تهيمن .. سامسونج تعتمد محرك بحث Bing كبديل لـ جوجل

هيموتني فيها| مي عمر تؤكد معرفتها نهاية مسلسل جعفر العمدة

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي لبحث آخر تطورات السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسلسل ستهم الحلقة 27.. روجينا ماركة مسجلة في روسيا

طريقة عمل بيتي فور بالمربى في المنزل

«صدى البلد» يكرم النجم ماجد المصري عن مسلسل ضرب نار .. شاهد

للأصحاء والمرضى.. كيف تأكل كحك العيد بدون تعب

فيديو

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

ظهرت بشكل غريب.. تفاصيل الحكم على سلمى الشيمي بالحبس عامين| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ