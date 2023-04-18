الفائز بالمسابقة العالمية للقرآن : تكريم الرئيس السيسى تشريف عظيم ووسام على صدرى ..صور

عبر الشيخ محمد أحمد دغيدي إمام مسجد الشامخية ببنها، بمديرية أوقاف القليوبية والفائز بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم الفرع الثالث حفظ القرآن الكريم وتفسيره وعلوم تطبيقه التي نظمتها وزارة الأوقاف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة 108 متسابقين من 58 دولة، عن خالص سعادته لتكريمه، اليوم، من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية ليلة القدر، مشيرا إلي أن الرئيس دائما يرعى الدعوة والأئمة وحفظة القرآن.

وقال الشيخ محمد دغيدي أنه إمام وخطيب بوازرة الأوقاف بمسجد الشامخية بمدينة بنها، وحصل على ليسانس علوم قرآن من جامعة الأزهر ودراسات عليا في التفسير وعلوم القرآن وبدأ حفظ القرآن الكريم في الرابعة من عمره وأتم حفظ القرآن في الثامنة من عمره، مشيرا إلي أن الفضل في تعلمه القرآن يرجع لله عز وجل ثم والده ووالدته فهم كانوا دائما مشجعين وداعمين لمسيرته في حفظ كتاب الله.

من ناحيته وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، التهنئة للشيخ محمد ابن القليوبية الحاصل على المركز الأول في حفظ القرآن، مشيرا في بيان له أن تكريمه من الرئيس هو فخر لرفع اسم محافظة القليوبية في المحافل الدولية متمنيا له مزيدا من النجاحات والتفوق في الفترة المقبلة، مشيرا أنه قام بتكريم الإمام الفائز بالمركز الأول في وقت سابق متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

يذكر أن الشيخ الشيخ محمد دغيدي قد نشأ فى قرية كفر الحصة، التابعة لمركز بنها، وبدأ فى حفظ كتاب القرية، وتنقل بين 4 كتاتيب، حيث كرس والده اهتمامه به فى هذه المرحلة للقرآن الكريم، ومع وصوله لسن السابعة التحق بالتعليم العام، وعند وصوله للصف الثالث الابتدائى كان قد ختم حفظ القرآن الكريم، فقرر والده خروجه من المدرسة وإلحاقه بمعهد القراءات بمدينة بنها، خصوصا أنه من شروط التقديم للمعهد أن يكون الطالب حاملا لكتاب الله، وتجرى اختبارات قبول شفوى وتحريرى.

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