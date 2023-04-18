فصل الكهرباء عن قرى ومدينة طوخ بالكامل| غدا

أعلنت شركة كهرباء القليوبية فصل التيار الكهربائي عن قرى ومدينة طوخ بالكامل غدا الأربعاء لإجراء صيانة طارئة بمحطة محولات طوخ وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل هى " مدينة طوخ بالكامل- قرية ميت كنانة وتوابعها- قرية الحصة وتوابعها- قرية السفاينة شرق - مول العابد - ثلاجة العدوى - محطة مياة العبادلة - قرية الرجالات - قرية أكياد دجوى -قرية مشتهر وتوابعها - قرية سرى – قرية عرب الرواشدة – قرية عرب المقابلة".

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.