عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فصل الكهرباء عن قرى ومدينة طوخ بالكامل| غدا

انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء

أعلنت شركة كهرباء القليوبية فصل التيار الكهربائي عن قرى ومدينة طوخ بالكامل غدا الأربعاء لإجراء صيانة طارئة بمحطة محولات طوخ وذلك من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا.

محافظ القليوبية يشيد بالفرق الطبية خلال احتفالات شم النسيم

للاطمئنان على الخدمة الطبية.. نائب محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمستشفيات ..صور

وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل هى " مدينة طوخ بالكامل- قرية ميت كنانة وتوابعها- قرية الحصة وتوابعها- قرية السفاينة شرق - مول العابد - ثلاجة العدوى - محطة مياة العبادلة - قرية الرجالات - قرية أكياد دجوى -قرية مشتهر وتوابعها - قرية سرى – قرية عرب الرواشدة – قرية عرب المقابلة".
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

طوخ فصل التيار الكهربائي القليوبية المخابز والمستشفيات شركة كهرباء القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

360 انخفاضا لـ الجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن وعيار21 بالمصنعية

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

تحذيرات من الأرصاد| تفاصيل التحول المفاجئ في الطقس.. وموعد المنخفض الجوي

متى يبدأ ومتى ينتهي؟ التفاصيل الكاملة بعد عودة التوقيت الصيفي رسميا

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يشيد بالفرق الطبية خلال احتفالات شم النسيم

للاطمئنان على الخدمة الطبية.. نائب محافظ القليوبية يتفقد سير العمل بالمستشفيات ..صور

تسريع العمل في رصف وتطوير طريق الحادثة – أبو الغيط بالقناطر

محافظ القليوبية يتفقد حدائق القناطر الخيرية ويلتقي بالأسر والأطفال ويقدم لهم الهدايا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي: العمل هو الطريق الذي نهتدي به ونمضي عليه لتحقيق النجاح

من نوادر المصاحف.. 7 معلومات عن هدية الأزهر الشريف للرئيس السيسي

بعد إهدائه للرئيس السيسي.. معلومات لا تعرفها عن مصحف الأزهر

وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بترقية 3886 معلمًا

بسبب 32 مليون جنيه.. النيابة الإدارية تحيل 4 مسئولين في الضرائب للمحاكمة

كينج ليفربول.. محمد صلاح يسكت منتقديه بـ3 أرقام قياسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة في الوجه تنذر بـ ارتفاع الكوليسترول بالدم.. تعرف عليها

الدبابير الآسيوية القاتلة تهدد بريطانيا.. ما القصة؟

ويزو: الناس هتشوف مسلسل محمد سعد لو بيتعرض فى الراديو.. وشخصية الحناوي «مخدتش حقها»| حوار

هل أنت منهم.. أبراج تعاني الملل من روتين الحياة الزوجية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ