اليوم قطع الكهرباء عن 7 مناطق بالقليوبية لأسباب طارئة

أعلنت شركة كهرباء القليوبية فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بمركز طوخ وذلك لأعمال الصيانة الطارئة.



وقالت الشركة إنه سيتم فصل الكهرباء اليوم الأحد من الساعة 9،30 صباحًا وحتى انتهاء اعمال الصيانة الطارئة على مغذى المنزلة.



وأشارت الشركة إلى أن المناطق المتأثرة بالفصل هى (عزبة صلاح الوكيل -عزبة عبدالحميد بركات - قرية الدير - منطقة المجمع بالدير -جزء من عرب الغديرى- قرية عرب الحصوة -عملية مياة الدير ).



وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع ولحين عودة الكهرباء مرة أخرى.