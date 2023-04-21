عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ما هي اختصاصات مركز التحكيم وتسوية المنازعات؟.. القانون يجيب

البنك المركزي
البنك المركزي

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن اختصاصات مركز التحكيم والتسوية المنازعات وذلك وفقا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى فيما يلى:


نصت المادة 223، على أن ينشأ مركز مستقل للتحكيم والتسوية فى المنازعات التى تنشأ بسبب تطبيق أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة بالمعاملات المصرفية وغيرها من الأنشطة التى تباشرها الجهات المرخص لها، وتكون لهذا المركز شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويمثل المركز ورئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.

ووفقا للمادة، يتولى إدارة المركز مجلس إدارة لا يزيد عدد أعضائه على تسعة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويكون للمركز مدير تنفيذى يتم اختياره من ذوى الخبرة، ويصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة المركز.

وتنص المادة على أن تتكون الموارد المالية للمركز من مقابل الخدمات التى يقدمها، والاعتمادات التى يخصصها له البنك المركزى، والمنح والإعانات التى يوافق عليها مجلس الإدارة، ويجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً او لاحقاً على تسوية النزاع عن طريق التحكيم أو التسوية، ويصدر بالنظام الأساسى لهذا المركز ونظام العمل فيه والإجراءات المنظمة له ومقابل الخدمات التى يقدمها وقوائم المحكمين والوسطاء وأتعابهم قرار من مجلس إدارة المركز، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المصرية المنظمة للتحكيم وتسوية المنازعات.
 

البنك المركزي محافظة القاهرة قانون البنك المركزي الخدمات الجهاز المصرفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر

رسميًا.. وزارة الرياضة تعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وتعيين قائم بأعمال

تصرّف مسيء .. طلب عاجل في السعودية بترحيل كريستيانو رونالدو

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

تعليق مثير من أحمد موسى على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة.. وتحذر المسافرين في العيد

ترشيحاتنا

انفجار كبير في مدينة روسية قرب حدود أوكرانيا

سنن صلاة العيد وآدابه .. 15 سنة نبوية تفتح لك أبواب الخيرات

استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

تسريب وبيع أرقام هواتف وحسابات 25 مليار مستخدم على الـ Dark web

سعر BMW M4 موديل 2023 في مصر .. صور

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات الأولى من يوم العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. تناول هذا المشروب يصيبك بسرطان الأمعاء بنسبة 7%

بسبب "ميسي".. هل يتم ترحيل "رونالدو" من السعودية بعد الحركة المشينة؟

ما الفرق بين الشاي الأخضر والأحمر ؟ .. فوائد مذهلة

كيف تحافظ على أسنانك قبل تناول الكحك؟

فيديو

قطع الإنترنت والكهرباء.. العالم في انتظار بركان شمسي خلال ساعات

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

عزل مرتضى منصور والدعوة لانتخاب رئيس جديد للزمالك

رسميا.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ