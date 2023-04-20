حزب حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك

بعث حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في البرقية: “يطيب لحزب حماة الوطن قيادة وأعضاءً أن يتقدم لسيادتكم بخالص وأرق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر، متمنين لكم دوام التوفيق، ونسأل الله أن يسدد خطاكم لما فيه الخير لمصر وشعبها”.

وتابع: “نحن نستقبل هذه المناسبة الطيبة نجدد أمامكم العهد في المضي قدما نحو تقديم كل ما في وسعنا لخدمة وطننا الغالي، والتمسك تحت قيادتكم بالاستمرار في بذل الجهد والتفاني لبناء الجمهورية الجديدة التي يحلم بها كل أبناء الشعب المصري”.

واختتم الحزب بيانه قائلا: “نسأل الله العلي القدير أن يعيد علينا هذه المناسبات الطيبة، وبلادنا تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، ودائما في تقدم وازدهار”.