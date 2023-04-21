آية الشامي: بطولة الدوري دفعة كبيرة للفوز بكل الألقاب

عبرت آية الشامي، لاعبة فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادتها بالتتويج بلقب الدوري بعد الفوز الذي حققه الفريق على الزمالك في المباراة الثالثة والحاسمة التي جمعت الفريقين.

وقالت الشامي إن التتويج ببطولة الدوري دفعة إلى حصد المزيد من البطولات في خلال الموسم الجاري، وإن الفريق هدفه مواصلة تحقيق أهدافه على المستويين المحلي والإفريقي.

ووجهت لاعبة «سيدات طائرة الأهلي» الشكر إلى الجهاز الفني ولاعبات الفريق على المجهود الذي بذله الجميع خلال المباراة والإصرار على الفوز.

وواصلت الشامي حديثها: «الأهلي نجح في استعادة روح الانتصارات من جديد في المباراة الثانية بعد خسارة المباراة الأولى، وظهرت رغبة وتركيز لاعبات الفريق في المباراة الحاسمة للقب».

كما أكدت آية الشامي أن الجهاز الفني قام بتحضير الفريق بشكل متميز للمنافسة في كل البطولات، وأن الفوز بلقب الدوري مستحق.

