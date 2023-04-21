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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبات طائرة الأهلي يقلدن الخطيب بالميداليات الذهبية لبطولة الدوري.. فيديو

صدى البلد

حرصت لاعبات الفريق الأول للكرة الطائرة بالأهلي علي تتويج محمود الخطيب بالميداليات الذهبية عند تقليدهم بعد الفوز بلقب بطولة الدوري.
وتفاجئ اللاعبات بوصول محمود الخطيب الي الصالة المغطاة للإحتفال مع اللاعبات وتسليمهم اللقب لكنهم قلدهن بالميداليات الذهبية وهتفوا له.
وتوجت الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي بالأهلي بلقب بطولة الدوري، عقب الفوز على فريق الزمالك في المباراة الثالثة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط في البطولة التي أقيمت بنظام «best of 3».

وأقيمت المباراة على صالة 6 أكتوبر، وقدم خلالها «سيدات طائرة الأهلي» عرضًا قويًّا، وظهر بشكل مميز، محققًا الفوز بثلاثة أشواط مقابل شوط، بفضل الضربات الساحقة والإرسال القوي والإعداد الجيد للاعبات والتركيز الشديد على حسم المباراة.

وبدأ «سيدات طائرة الأهلي» المباراة بشكل هجومي، بعد أن دفع المدير الفني، حمدي الصافي، بالفريق الأساسي منذ البداية لحسم المباراة والتتويج بالبطولة.

شهد الشوط الأول منافسة قوية وندية من كلا الفريقين، قبل أن يحسمه «سيدات الأهلي» بنتيجة 25-22، بفضل تألق لاعبات الفريق في الإرسال والضربات الساحقة وحائط الصد المميز.

واصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني في ظل تعليمات الجهاز الفني لـ«سيدات طائرة الأهلي» بقيادة حمدي الصافي، مما ساعد في تقدم الفريق خاصة في النقاط الأخيرة، لينتهي الشوط بتقدم الفريق بنتيجة 25-18.

بدأ الشوط الثالث بشكل قوي من كلا الفريقين، وشهد ندية وإثارة كبيرة، قبل أن ينتهي لصالح المنافس بنتيجة 25-21.

وذهبت المباراة إلى شوط رابع، بذل خلاله الفريق أداءً بدنيًّا كبيرًا، وفنيات مميزة، نجح الفريق في التفوق خلاله بنتيجة 25-21، ليتوج باللقب بعد مشوار حافل.

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