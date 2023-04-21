الملك الأردني وولي عهده يؤديان صلاة عيد الفطر بالعقبة

أدى الملك الأردني عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، صلاة عيد الفطر في مسجد الحرس الملكي في العقبة.

كما أدى الأردنيون صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر في مختلف المساجد والمصليات التي حددتها وزارة الأوقاف في جميع المحافظات.

وأعلنت وزارة الأوقاف الأردنية، أن صلاة العيد تقام في تمام الساعة السابعة من صباح الجمعة؛ في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة بالإضافة للمصليات التي أعلنت عنها الوزارة بالساحات العامة.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن مصلى العيد الرئيسي في المملكة يكون في المدينة الرياضية في العاصمة عمّان – بوابة رقم (3).