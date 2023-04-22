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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوارئ بموانئ البحر الأحمر لانتظام العمل خلال أجازة عيد الفطر المبارك

ميناء البحر الأحمر
ميناء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر رفع درجة الاستعداد بموانئ الهيئة بالثلاث محافظات ( السويس و البحر الاحمر و جنوب سيناء) خلال اجازة عيد الفطر المبارك حيث تم منع الاجازات واستمرار العمل بكافة موانئ الهيئة .


وتم تشديد الإجراءات الأمنية بموانئ الهيئة بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وعدم السماح بدخول الافراد والمركبات بدون تصريح وكذا تشديد اجراءات التفتيش من خلال بوابات تفتيش الافراد و اجهزة تفتيش الأمتعة، بالإضافة الى مراجعة خطة الوقاية من اخطار الحريق الخاصة ومدى توافر الاشتراطات والضوابط العامة والخاصة الواجب توافرها فى كافة المباني للوقاية من أخطار الحرائق واسلوب مواجهتها .


على جانب آخر تم التنسيق مع شرطة تأمين الميناء بشأن تأمين الاسوار وتنظيم وضع الابراج المخصصة للحراسة على الاسوار وتأمين البوابات واغلاق غير المستعمل منها وعدم السماح بانتظار السيارات حول حدود الميناء وتخصيص مكان لانتظارها، مع التأكيد على ضرورة تفتيش الاماكن الحيوية داخل الميناء من وقت لآخر والتحقق من سلامة الاشياء التى يحملها الافراد داخل الميناء والتشديد على الحراسة الليلية والمرور والتفتيش عليها .


واشار المركز الاعلامى بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 652 شاحنة و 82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1400 طن بضائع ، 445 شاحنة و81 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4600 طن بضائع ، 207 شاحنة و1 سيارة  . 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى عمان، الحرية2، وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة دليلة ، كما تم تداول 3300 طن بضائع و315 شاحنة بميناء نويبع حيث يشهد الميناء منذ الأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1586 راكب بموانيها .

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