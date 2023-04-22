دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة.. ردده دائما

دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة، يغفل كثير من المسلمين عن فضل دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة، خاصة وأن شهر شوال هو من الأشهر التي من الله عز وجل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بأيام مباركة يستجاب فيها الدعاء لذا علينا بدعاء شهر شوال لقضاء الحاجة، وعلى من يقيم الليل ترديد دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة، لأن الأرض في هذا الوقت تتبارك بنزول الله عز وجل فيستجيب لمن يدعي ويعطي، ويتوب عن المستغفر لذنوبه.



دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة، ولتيسير الأمور من الله عز وجل على المسلمين، فهو شهر يلبي الله فيه الدعاء، دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة يبحث عنه الكثير رغبة وأملا منهم أن يقضي الله عز وجل حوائجهم المتعسرة، وأن يغفر لهم ذنوبهم، دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة يساعد العيد على أن يفك الله كربه وييسر له أمره.

- اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد.

-ونقول في دعاء شهر شوال لقضاء الحاجة اللهم أصلح لنا شأننا بما أصلحت به شأن عبادك الصالحين ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم اقضِ حاجتي ونفس كربتي وما نزل بي من حيرتي، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

-اللهم إني أسألك لا إله إلا أنت، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم.

-بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

-يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك أن تقضي حاجتي.

-اللهم أنت ثقي في كل كربة، وأنت رجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، كم من كرب يضعف عنه الفؤاد، وتقل فيه الحيلة، ويخذل عنه القريب والبعيد، ويشمت به العدو، وتعنيني فيه الأمور، أنولته بك وشكوته إليك راغبًا فيه عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه فأنت ولي كل نعمة، وصاحب كل حاجة، ومنتهي من كل رغبة، فلك الحمد كثيرًا، ولك المن والفضل.

-اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة واهل بيته الذين اخترتهم على علمٍ، على العالمين اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

-اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما عطيت واصرف عني شر ما قضيت تباركت ربنا وتعاليت.

-استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واتوب اليه، اللهم يا جامع الشتات، ويا مخرج النبات، ويا محيي العظام الرفات، ويا مجيب الدعوات، ويا قاضي الحاجات، ويا مفرج الكربات، ويا سامع الاصوات من فوق سبع سماوات، ويا فاتح خزائن الكرامات.



دعاء قضاء الحاجة في شهر شوال

دعاء قضاء الحاجة في شهر شوال، النية هي غاية الدعاء المستجاب، ومن الأفضل أن تكون خالصة لوجه الله، عند دعاء قضاء الحاجة في شهر شوال إلى جانب إلحاح المسلم في الدعاء إلى المولى سبحانه وتعالى، فالدعاء والإيمان هما ما يقربان من العيد الخير ويصرف عنه الشر، ونقول فيه دعاء قضاء الحاجة في شهر شوال:

-اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، وأعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك.

-يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان، وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة.

- ونقول في دعاء قضاء الحاجة في شهر شوال اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شيء قدير.

-عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: (كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجل قائم يصلي، فلما ركع وسجد تشهد ودعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم إني أسألك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون بم دعا، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى)، رواه النسائي والإمام أحمد.

-اللهم افتح عليّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك.

-اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.

-اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيراً.

-اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض.

-اللهم سخر لي من يكون لي عونا على ما أريد وما لا أريد من أمور الدنيا والآخرة.



دعاء قضاء الحاجة في شهر شوال مكتوب

دعاء قضاء الحاجة في شهر شوال مكتوب، من أكثر الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم لتفريج الكرب، هو دعاء سيدنا يونس عليه السلام، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: " دعوة ذي النون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"، ونقول في دعاء قضاء الحاجة في شهر شوال مكتوب:

-اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، آمين يا رب العالمين، يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، الطف بِي بلطفك الخفي، وأعني بقدرتك، اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لُطفك، فالطف بي، ولا تكلني، إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أنزلتُ بك حاجتي كُلها، الظاهرة والباطنة.

-يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحل النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي ترد الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك مطر السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء، اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك.

-اللهم إني أسألك سلامًا ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحًا ما بعده حزن، اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلًا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها.

-أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك، فرج عني ما أهمني، وتولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.

