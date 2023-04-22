عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ماذا بعد رمضان.. أمين الإفتاء يوضح كيفية علاج الفتور في الطاعة

صدى البلد

ماذا بعد رمضان..  سؤال بشغل بال كثير من المسلمين بعد انقضاء شهر رمضان، وما تخلله من جرعة إيمانية كبيرة وطاعة وعبادة وتقرب إلى الله بشكل يومي على مدار الشهر الكريم.

ومن جانبه قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن حالة من الخوف والقلق تنتاب كثيرين؛ بسبب أنهم يشعرون بفتور فى الطاعة بعد رمضان، مؤكدًا أنه أمر طبيعي؛ لأنهم عادوا إلى الحالة التى كانوا عليها قبل رمضان. 

علاج الفتور في الطاعة 


وأضاف "فخر"، خلال لقائه بإحدى البرامج الفضائية فى إجابته عن سؤال «حكم من قلت طاعته بعد رمضان؟»، أن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" كان يزيد من العبادة والطاعة فى شهر رمضان، وهذا يعني أن شهر رمضان كان له عبادة خاصة تزيد على بقية الأشهر، وعلى هذا فرسول الله "صلى الله عليه وسلم" كان يشد مئزره ويحيي الليل ويوقظ أهله، وذلك فى العشر الأواخر من رمضان، وبعد انتهاء العشر الأواخر يعود إلى الحال الذى كان عليه قبل رمضان. 


وأشار إلى أن ما يشعر به البعض من الفتور في الطاعة بعد رمضان شعور طبيعي؛ لأنهم عادوا إلى ما كانوا عليه قبل رمضان ولكن ليس معنى ذلك أن نترك العبادة بعد نهاية شهر رمضان بل علينا أن نصطحب من الأعمال الفاضلة التي كنا نقوم بها طوال الشهر ونتعايش بها طوال العام، ونتذكر رمضان مثل صلاة القيام بعد العشاء، كذلك قراءة القرآن والتصدق؛ حتى نكون على هذه الطاعة طوال العام.

كيف أواظب على الطاعة بعد رمضان 

من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وقال عثمان إن العبد الذي يريد الثبات على الطاعة، ينبغي عليه أن يعلم أولًا ما هو مراد الله من العبد، مؤكدًا أن الله تعالى فرض على عباده أن يكونوا له طائعين مجتنبين للحرام.

وأضاف أن الطاعة جزء من مراد الله تعالى من العبد وأنه مأمور بأن يكون عبدًا ربانيًا يعلم حق الله فيلتزمها، وحدود الله ومحارمه فيجتنبها.

وأشار إلى أن العبد إذا علم أن هذا مراد الله منه، التزم طاعته وكف عما نهاه عنه، وأن من التزم طاعة الله نجا ووقع في محبة الله؛ مفيدًا بأن الإمام البخاري روى عن أبي هريرة قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: إِنَّ اللَّه تَعَالَى قَالَ: منْ عادى لي وَلِيًّا. فقدْ آذنتهُ بالْحرْب وَمَا تقرَّبَ إِلَيَ عبْدِي بِشْيءٍ أَحبَّ إِلَيَ مِمَّا افْتَرَضْت عليْهِ: وَمَا يَزالُ عَبْدِي يتقرَّبُ إِلى بالنَّوافِل حَتَّى أُحِبَّه، فَإِذا أَحبَبْتُه كُنْتُ سمعهُ الَّذي يسْمعُ بِهِ، وبَصره الَّذِي يُبصِرُ بِهِ، ويدَهُ الَّتي يَبْطِش بِهَا، ورِجلَهُ الَّتِي يمْشِي بِهَا، وَإِنْ سأَلنِي أَعْطيْتَه، ولَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لأُعِيذَّنه» رواه البخاري.

وكشف أمين الفتوى أن أفضل الأعمال عند الله هي ترك المحرمات وفعل الطاعات.

 

 

 

دار الإفتاء ماذا بعد رمضان الطاعة بعد رمضان الفتور في العبادة كيف أواظب على الطاعة بعد رمضان صلاة القيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بخصوص إجلاء رعايا عدد من الدول الأجنبية

تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والرجاء المغربي

وزير المالية يرد على ستاندرد أند بورز: الاقتصاد المصري يتعرض لضغوط خارجية صعبة

الاتفاق تم .. برشلونة يحسم صفقة سوبر من ليفربول

على غرار قضية بوسمان .. مفاجأة قوية في أزمة غرامة كهربا والزمالك

يقترب من 3000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت 22 أبريل 2023

كواليس الساعات الأخيرة قبل مباراة الأهلي والرجاء| كولر يحذر الشناوي ويستبعد 4 لاعبين

ترشيحاتنا

الزراعة: اتخاذ جميع الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي خلال إجازة العيد

سوريا .. العثور على مخبأ لتنظيم داعش الإرهابي به مليون دولار

الجالية المصرية في السودان.. انفراجة قريبة تكشف عنها الخارجية والهجرة| تفاصيل

وزير التموين: غرف عمليات مركزية بالوزارة و‏المديريات.. ولا إجازات في العيد

بشكل عاجل.. العراق تنسق إجلاء رعاياها من السودان

في ثاني أيام العيد.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد محاصرة نابلس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر تناول الخبز بهذه الطريقة| يصيبك بعدة أمراض

عشان ما تتخنش .. نصائح طبية لتجنب زيادة الوزن في العيد

في ذكرى ميلاده.. ماذا قال الأدباء غير المسلمين عن النبي محمد؟

سمكة بوجه غوريلا.. حقيقة صورة أثارت جدلا عبر السوشيال ميديا

فيديو

مخالفة صارخة.. مفاجأة تقلب الموازين في عقوبة كهربا| فيديوجراف

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ