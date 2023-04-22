الزراعة: اتخاذ جميع الإجراءات لمنع التعدي على الأراضي خلال إجازة العيد

يتابع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سير العمل بإدارة الوزارة المختلفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه “القصير” قطاع الخدمات والمتابعة ومديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي، باتخاذ جميع الإجراءات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة أي محاولات للتعدي في مهدها بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.

وناشد المواطنين عدم التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إنها المصدر الرئيسي للغذاء، مشيرا إلى أن التعدى على الأراضي الزراعية أصبحت جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتعرض مرتكبها لعقوبات متعددة.

ووجه وزير الزراعة أيضا بمتابعة حصاد القمح وتوعية المزارعين بتوريد المحصول، خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 1500 جنيه للإردب في إطار دعم القيادة السياسية للمزارعين.

وأكد أن الدولة تقوم مرة أخرى بإعادة توزيع القمح على المواطنين في صورة رغيف عيش مدعم (بخمسة قروش) بعد تحمل فارق الثمن وتكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه.

وزير الزراعة يتابع أيضا أداء العمل في المعامل التابعة للوزارة، وكذلك الحجر الزراعي لتسهيل إجراءات التصدير، وخدمة المواطنين والمصدرين.