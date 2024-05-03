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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاعل واسع مع جناح مركز اللغة العربية بمعرض أبو ظبي للكتاب

صدى البلد

 

شهد جناح مركز أبوظبي للغة العربية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب لهذا العام إقبالاً كبيرًا من زوار المعرض، حيث حرص المركز على تقديم عروض وفعاليات متميزة تعكس جهوده الرائدة في خدمة اللغة العربية وترسيخ مكانتها.

تضمن الجناح معرضًا شاملاً لمنشورات المركز المتخصصة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالإضافة إلى كتب ومراجع قيّمة في مجالات اللغويات والأدب والثقافة العربية.

وأشاد زوار الجناح بالجهود المتميزة التي يبذلها مركز أبوظبي للغة العربية في الحفاظ على اللغة العربية وتطويرها، مثمنين المستوى الراقي للفعاليات والأنشطة التي نظمها المركز خلال أيام المعرض.

وتشارك مصر ضيف الشرف في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة هذا العام، ببرنامج ثقافيّ حافل يعكس تاريخها الفكري والمعرفي والحضاري، تجسيداً لعمق العلاقات الأخوية بين الإمارات ومصر

وتأكيداً من مركز أبوظبي للغة العربية، على تعزيز التعاون الثقافي والفكري، إذ أن مصر تشكّل منارةً للعلم والمعرفة والثقافة والفنون، وأثرت ثقافات ومعارف الجماهير بمضامين إبداعية في مختلف المجالات.

 وتاتى شخصية نجيب محفوظ كشخصية محورية بالمعرض وسط اهتمام كبير من جميع المشاركين والزوار بمعرفة المزيد من التفاصيل عن حياة نجيب محفوظ وكتباته الثرية المتنوعة .

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