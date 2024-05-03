أكثر من 34 ألف شهيد.. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة



أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34622 شهيدا و77867 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



جاء ذلك في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال210 على قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الاسرائيلي ارتكبت 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 26 شهيد و 51 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وفي نهاية التقرير؛ اهابت صحة غزة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم، مشيرة الي انه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم