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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. مصرع عامل وإصابة 7 آخرين في انقلاب ربع نقل بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي شمال المنيا حادث انقلاب سيارة ربع نقل مما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 7 أشخاص أخرين تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاي. 

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث وتبين مصرع سعد. ف. ا 45 سنة وإصابة 7 آخرين وهم أحمد. س. ع 21 سنة ومصطفي. س. م 34 سنة وعبد المنعم. ص. ع 27 سنة ومحمد. ع. م 19 سنة وأحمد. س. ع 41 سنة وعبده. ع. ع 13 سنة وسليمان. ا. س 21 سنة مقيمون جميعا بمركز الفتح بمحافظة أسيوط ومصابون بكدمات وسحجات وكسور متفرقه.

وكشفت المعاينة الأولوية لفريق المرور وشرطة تأمين الطرق، وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة، أثناء سير المركبة اتجاه تم نقلهم للمستشفي  لتلقي العلاج اللازم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

 

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