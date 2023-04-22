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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني يثمن التعاون بين الأوقاف والتنمية المحلية لتنفيذ "حياة كريمة"

حياة كريمة
حياة كريمة

أكد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، أن الحكومات المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى تتميز بالتعاون والتنسيق فيما بين جميع وزرائها مشيراً الى أن أكبر دليل على ذلك التعاون والتنسيق المستمرين بين وزارة الأوقاف ووزارة التنمية المحلية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مختلف الملفات وفى مقدمتها تنفيذ المبادرة الرئاسية التاريخية " حياة كريمة " ومواجهة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة.

 

وأشاد "أمين " فى بيان له أصدره اليوم، بجميع القضايا التى استعرضها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال لقائه بمكتبه بديوان عام وزارة الأوقاف مع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لبحث التعاون المشترك بين الوزارتين وذلك بحضور الدكتورهشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني، والدكتور عصام شعت مساعد وزير التنمية المحلية لشؤون الإدارة المحلية، والشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، والدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الأوقاف، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الشؤون الهندسية، واللواء مجدي الأبرق مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية.

 

وشهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من المجالات التي تهم المواطنين، حيث وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع تأكيد محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أن أوجه التعاون بين الوزارتين كبيرة جدًّا يأتي في مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وما توفره هيئة الأوقاف المصرية من أراضي لمشروعات حياة كريمة، وأن تكون المساجد منارات دينية وثقافية بالمحافظات مثمناً تأكيد اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية علىأن هناك تنسيقًا كاملًا مع المحافظات للحفاظ على الأراضي والتصدي لأي تعديات على أراضي الأوقاف.


ووجه النائب أشرف أمين التحية والتقدير لوزيرى الأوقاف المحلية لحرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك فى العديد من المجالات والقضايا الجماهيرية المهمة التى تحظى بأكبر اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مقدمتها التنسيق في دعم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال بعض قطع الأراضي التي خصصت لذلك من خلال هيئة الأوقاف المصرية والتنسيق لمنع أي تعديات على أراضي الأوقاف، وإزالة جميع التعديات الواقعة عليها اضافة الى التنسيق في تشييد وإحلال وتجديد المساجد، وبخاصة مشروع "مسجد جامع" بكل محافظة، والتنسيق مع السادة المحافظين في تحديد المسجد الجامع الأولى بالإحلال والتجديد، أو توفير الأراضي اللازمة لبناء مسجد جامع يكون بمثابة منارة دينية وثقافية بالمحافظة من خلال التعاون القائم بين الوزارتين.

 

وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه مع تأكيد الوزيرين على ضرورة الحصول على موافقة كتابية من الأوقاف للتصريح ببناء أو إحلال وتجديد أي مسجد، مع عدم السماح بفتح أي زوايا جديدة، والتوجه نحو إنشاء المساجد الجامعة القائمة بذاتها والتنسيق في قضايا خدمة المجتمع، ومن أهمها مشروع صكوك الأضاحي والإطعام اضافة الى التنسيق نحو موافاة وزارة الأوقاف بأهم القضايا التي ترى وزارة التنمية المحلية التركيز عليها في الخطاب الدعوي، مثل قضايا: البيئة، النظافة، الصحة الإنجابية، أحكام وآداب البيع والشراء والأسواق، ومن أهمها التركيز على بيان خطورة الممارسات السلبية مثل الغش والاحتكار والاستغلال والتعدي على المال العام أو أملاك الدولة أو الأملاك الخاصة لأي شخص أو جهة.

 

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