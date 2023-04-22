مطار مرسى علم يستقبل 153 رحلة من أوروبا

يستقبل مطار مرسى علم جنوب البحر الأحمر، خلال الأسبوع الجاري، بداية من اليوم السبت، 153 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار.

من جانبه، أكد عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات مرسى علم لاستقبال 153‪ رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 13 دولة أوروبية، هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وليتوانيا وفرنسا وسلوفاكيا.

وأوضح «عثمان» ارتفاع التدفق السياحي تزامنًا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية الخارجية من دول أوربية، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى أعلى معدل لها ووصلت إلى 90٪ وهو أعلى معدل منذ مطلع العام الجاري.