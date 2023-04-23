نشرة المرأة.. أعراض تظهر على الوجه تخبرنا بمرض في الدماغ وسعر حذاء ياسمين صبري بأحدث ظهور

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

يفضل الإنسان عن كل الكائنات الحية بالعقل إنه مركز التحكم في الجسم، وهو جزء رئيسي من الجهاز العصبي، كل الفكر والذاكرة والحركة والكلام مرتبط بالعقل وتجاهل أى من المشاكل الصحية يمكن أن يسبب فى حدوث أضرار جسيمة للدماغ بسبب أن الدماغ يمكن أن تتوقف عن العمل.

غالبًا ما يشكو الأشخاص من اضطراب في المعدة، بسبب عسر الهضم، وتحدث عندما تسوء صحة الأمعاء، وهذه المشكلة يمكن أن تهاجم العقل.

شاركت الفنانة ياسمين صبري صور جديدة مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار، بإطلالة ناعمة جذابة، مرتدية فستان باللون البنفسجي، مجسم يبرز جمال قوامها، بصيحة الأوف شولدر، والكرانيش من أسفل.