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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. أعراض تظهر على الوجه تخبرنا بمرض في الدماغ وسعر حذاء ياسمين صبري بأحدث ظهور

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 انتبه.. أعراض تظهر على الوجه تخبرنا بمرض فى الدماغ

يفضل الإنسان عن كل الكائنات الحية بالعقل إنه مركز التحكم في الجسم، وهو جزء رئيسي من الجهاز العصبي، كل الفكر والذاكرة والحركة والكلام مرتبط بالعقل وتجاهل أى من المشاكل الصحية يمكن أن يسبب فى حدوث أضرار جسيمة للدماغ بسبب أن الدماغ يمكن أن تتوقف عن العمل.

علامات في الجلد.. سوء صحة الأمعاء تؤثر على القدرة العقلية

غالبًا ما يشكو الأشخاص من اضطراب في المعدة، بسبب عسر الهضم، وتحدث عندما تسوء صحة الأمعاء، وهذه المشكلة يمكن أن تهاجم العقل.

لن تتوقع ثمنه .. سعر حذاء ياسمين صبري في أحدث ظهور

شاركت الفنانة ياسمين صبري صور جديدة مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت ياسمين صبري الأنظار، بإطلالة ناعمة جذابة، مرتدية فستان باللون البنفسجي، مجسم يبرز جمال قوامها، بصيحة الأوف شولدر، والكرانيش من أسفل.

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