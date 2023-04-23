أخبار الفن| تفاصيل القبض على فنان لبناني شهير.. منى زكي وعمر شريف يرقصان في كواليس تحت الوصاية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..



في ذكرى رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن نعيمة عاكف

يوافق اليوم، الأحد 23 أبريل، ذكرى رحيل الفنانة نعيمة عاكف، التي رحلت بعد صراع مع مرض السرطان.

نجوم أشادوا بمسلسل تحت الوصاية.. آخرهم كندة علوش

حقق مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، نجاح كبير جدًا حيث أشاد به النجوم والنقاد، نرصد أبرزهم من خلال التقرير التالي:

القصة الكاملة للقبض على فنان لبناني شهير بعد اشتباكه مع الأمن

تصدر اسم الفنان اللبناني وسام فارس، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد القبض عليه إثر شجاره مع قوا الامن اللبنانية، نرصد لكم القصة الكاملة من خلال الاسطر التالية:

بعد حفل ناجح .. تامر حسني يوجه رسالة شكر للشعب القطري

وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر للشعب القطري بعد احياءه حفل ناجح هناك، وذلك من خلال نشر صور من الحفل عبر حسابه الرسمي على “الانستجرام”.

رغم النهاية الحزينة.. منى زكي وعمر شريف يرقصان في كواليس تحت الوصاية

نشر عمر شريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يجمعه بالفنانة منى زكي، من كواليس مسلسل تحت الوصاية.