عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| تفاصيل القبض على فنان لبناني شهير.. منى زكي وعمر شريف يرقصان في كواليس تحت الوصاية

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..
 

في ذكرى رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن نعيمة عاكف

يوافق اليوم، الأحد 23 أبريل، ذكرى رحيل الفنانة نعيمة عاكف، التي رحلت بعد صراع مع مرض السرطان.

نجوم أشادوا بمسلسل تحت الوصاية.. آخرهم كندة علوش

حقق مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، نجاح كبير جدًا حيث أشاد به النجوم والنقاد، نرصد أبرزهم من خلال التقرير التالي:

القصة الكاملة للقبض على فنان لبناني شهير بعد اشتباكه مع الأمن

تصدر اسم الفنان اللبناني وسام فارس، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد القبض عليه إثر شجاره مع قوا الامن اللبنانية، نرصد لكم القصة الكاملة من خلال الاسطر التالية:

بعد حفل ناجح .. تامر حسني يوجه رسالة شكر للشعب القطري

وجه الفنان تامر حسني، رسالة شكر للشعب القطري بعد احياءه حفل ناجح هناك، وذلك من خلال نشر صور من الحفل عبر حسابه الرسمي على “الانستجرام”.

رغم النهاية الحزينة.. منى زكي وعمر شريف يرقصان في كواليس تحت الوصاية

نشر عمر شريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يجمعه بالفنانة منى زكي، من كواليس مسلسل تحت الوصاية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

سيناريو الهلال يتكرر.. النادي الأهلي يواجه أزمة قبل إياب الرجاء

480 جنيها|تراجع غير مسبوق يضرب الذهب عالميا ثالث أيام العيد وعيار21 مفاجأة

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

بعد استقراره 44 يومًا.. مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه ثالث أيام العيد

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

تعليق مثير من أحمد حسن على هدف الأهلي الثاني في الرجاء

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيلها.. معلومات لا تعرفها عن نعيمة عاكف

نجوم أشادوا بمسلسل تحت الوصاية.. آخرهم كندة علوش

القصة الكاملة للقبض على فنان لبناني شهير بعد اشتباكه مع الأمن

ًبعد حفل ناجح .. تامر حسني يوجه رسالة شكر للشعب القطري

على المسرح .. محمود سعد يستضيف منى زكي في لقاء مفتوح

الشاعر عمرو حسن يختتم مسيرته بحفل ساقية الصاوي.. ويعتزل

أخبار الفن.. حقيقة استخدام محمد رمضان لـ دوبلير في هارلي .. ياسين طفل تحت الوصاية يوجه رسالة لـ منى زكي

خالد دياب مؤلف «تحت الوصاية» يوجه رسالة لـ صناع العمل

ترشيحاتنا

أخبار الفن| تفاصيل القبض على فنان لبناني شهير.. منى زكي وعمر شريف يرقصان في كواليس تحت الوصاية

إلغاء جميع رحلات المغادرة من مطار برلين غداً.. "تفاصيل"

هل صيام ست من شوال مكروه .. وحكم التفريق أو التتابع بينها؟

إجازة العيد| مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 1187 حالة مرضية وإجراء 164 عملية جراحية

الكيلو ب 55 جنيها.. هبوط مفاجيء في سعر الدواجن اليوم للمستهلك 

صيام الست من شوال.. حكم من أكل أو شرب ناسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروبات تقضي على الحموضة بعد تناول الفسيخ والرنجة خلال أيام العيد

هرمون بشري يتحكم في القامة.. كيف تزيد طولك بشكل طبيعي؟

مطعم شهير تشتعل به النيران في العيد لسبب غير متوقع.. اعرف القصة؟

انتبه.. أعراض تظهر على الوجه تخبرنا بمرض فى الدماغ

فيديو

جمبري الفراولة وتريند منى زكي في تحت الوصاية .. ما قصته؟ «فيديوجراف»

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ