القصة الكاملة للقبض على فنان لبناني شهير بعد اشتباكه مع الأمن

تصدر اسم الفنان اللبناني وسام فارس، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد القبض عليه إثر شجاره مع قوا الامن اللبنانية، نرصد لكم القصة الكاملة من خلال الاسطر التالية:

تداول رواد السوشيال ميديا، ڤيديو لاشتباك الفنان وسام فارس، مع قوات الامن اللبنانية، الامر الذي وصل إلى ضرب بالأيدي، واعتداءات متبادلة، وتم القبض عليه بتهمة التعدي على القوات، ولكن أثبتت الفيديوهات إنه لم يسعى للشجار بل كان يدافع عن نفسه.

تم الإفراج عن وسام فارس، بعد وقفات احتجاجية من زملائه الفنانين، مع تعهده بالتكفل بعلاج افراد الامن من الاصابات التي لحقت بهم، واعطاءه الحق بالتمسك في دعوى لأخذ حقه ايضاً عما لحق به من اضرار حيث اصيب في انفه ويحتاج إلى عملية جراحية.

بينما أصدرت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان بيان نص على الاتي: “عطفاً على ما شاهدناه من واقعة شجار الفنان وسام فارس واحد رجال الدرك يظهر بوضوح تجنب وسام الصدام مع الشرطي واصرار الشرطي على الاشتباك معه واشهار سلاحه على رجل اعزل والاعتداء عليه رغم إنه ليس المعتدي”.