عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القصة الكاملة للقبض على فنان لبناني شهير بعد اشتباكه مع الأمن

وسام فارس
وسام فارس

تصدر اسم الفنان اللبناني وسام فارس، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد القبض عليه إثر شجاره مع قوا الامن اللبنانية، نرصد لكم القصة الكاملة من خلال الاسطر التالية:

تداول رواد السوشيال ميديا، ڤيديو لاشتباك الفنان وسام فارس، مع قوات الامن اللبنانية، الامر الذي وصل إلى ضرب بالأيدي، واعتداءات متبادلة، وتم القبض عليه بتهمة التعدي على القوات، ولكن أثبتت الفيديوهات إنه لم يسعى للشجار بل كان يدافع عن نفسه.

تم الإفراج عن وسام فارس، بعد وقفات احتجاجية من زملائه الفنانين، مع تعهده بالتكفل بعلاج افراد الامن من الاصابات التي لحقت بهم، واعطاءه الحق بالتمسك في دعوى لأخذ حقه ايضاً عما لحق به من اضرار حيث اصيب في انفه ويحتاج إلى عملية جراحية.

بينما أصدرت نقابة الفنانين المحترفين في لبنان بيان نص على الاتي: “عطفاً على ما شاهدناه من واقعة شجار الفنان وسام فارس واحد رجال الدرك يظهر بوضوح تجنب وسام الصدام مع الشرطي واصرار الشرطي على الاشتباك معه واشهار سلاحه على رجل اعزل والاعتداء عليه رغم إنه ليس المعتدي”.

 

وسام فارس الفنان اللبناني وسام فارس السوشيال ميديا نقابة الفنانين المحترفين لبنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن رحيل نجم الزمالك عن الفريق

سيناريو الهلال يتكرر.. النادي الأهلي يواجه أزمة قبل إياب الرجاء

بعد هزيمة الأهلي للرجاء | خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير المارد الأحمر

لم تشاهده بالتلفزيون.. رد فعل كهربا بعد خروجه من مواجهة الأهلي والرجاء

هذا اللاعب إضافة لخط الوسط.. «ميدو» يُعلّق على فوز الأهلي أمام الرجاء

تعليق مثير من أحمد حسن على هدف الأهلي الثاني في الرجاء

لحظة بلحظة .. مباراة الأهلي ضد الرجاء في ذهاب ربع نهائي أبطال أفريقيا

هرم رابع على بعد أمتار من “ثلاثي الجيزة”.. تكلف نصف مليار دولار ويضم 100 ألف قطعة أثرية

موضوعات متعلقة

ًبعد حفل ناجح .. تامر حسني يوجه رسالة شكر للشعب القطري

على المسرح .. محمود سعد يستضيف منى زكي في لقاء مفتوح

الشاعر عمرو حسن يختتم مسيرته بحفل ساقية الصاوي.. ويعتزل

أخبار الفن.. حقيقة استخدام محمد رمضان لـ دوبلير في هارلي .. ياسين طفل تحت الوصاية يوجه رسالة لـ منى زكي

خالد دياب مؤلف «تحت الوصاية» يوجه رسالة لـ صناع العمل

هيثم نبيل يكشف أسرار أغاني "هارلي" و"جعفر العمدة"| شاهد

عن وفاة والدها.. دينا الشربيني: أول مرة أفهم يعني إيه قلبي واجعني

بـ حلق وتاتو.. تفاصيل أغنية "قولي اسمي" لـ عمرو دياب

ترشيحاتنا

مروان عطية يعلق على مباراة الرجاء.. والجمهور: صفقة القرن

سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص اليوم 23-4-2023

أبو الدهب: أخشى على الأهلي من التحكيم أمام الرجاء

مازيراتي تكشف عن نسختها الكهربائية الجديدة جريكالي فولجور.. صور

بعد واقعة دلال زوجة جعفر العمدة.. تعرف على عقوبات الجرائم المماثلة في القانون

بهذه الطرق.. كيف تشتري موبايل جديد يناسبك في 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هرمون بشري يتحكم في القامة.. كيف تزيد طولك بشكل طبيعي؟

مطعم شهير تشتعل به النيران في العيد لسبب غير متوقع.. اعرف القصة؟

انتبه.. أعراض تظهر على الوجه تخبرنا بمرض فى الدماغ

لن تتوقع ثمنه .. سعر حذاء ياسمين صبري في أحدث ظهور

فيديو

من البلكونة .. فيديو يثير السخرية لرجل يلقي بالأموال فوق رؤوس المارة

الزلزال هو البداية.. مخاوف من كارثة عالمية في المتوسط| فيديو

أزمة مجتمعية.. هل ينجح مسلسل تحت الوصاية في تغيير الواقع؟

زلازل مدمرة تهز العالم خلال أيام.. تحذير جديد من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ