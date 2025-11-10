قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زيلينسكي: لا أخاف من ترامب وعلاقتي به طبيعية وبناءة

القسم الخارجي

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة حصرية مع صحيفة الجارديان، أنه لا يشعر بأي خوف أو توتر تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشدداً على أن علاقته به طبيعية وبناءة. 

وشدد زيلينسكي على عدم صحة التقارير التي تناولت اجتماعهم الأخير في أكتوبر الماضي بطريقة مثيرة، والتي زعمت قيام ترامب بإلقاء خرائط ساحة المعركة على الطاولة، مؤكداً أن اللقاء كان مهنياً ومثمرًا ولم يشهد أي تصرفات خارجة عن الأعراف الدبلوماسية.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الأخبار المتداولة حول خلافات محتملة بين الجانبين لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف من اللقاء كان تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين أوكرانيا والولايات المتحدة في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وأوضح زيلينسكي أن العلاقة بين بلاده والولايات المتحدة تقوم على الاحترام المتبادل والشفافية، مؤكدًا أن التعاون بين الطرفين مستمر بشكل وثيق، لا سيما فيما يتعلق بدعم الجيش الأوكراني وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا تعتبر الولايات المتحدة شريكاً استراتيجياً أساسياً، وأن الاجتماعات الدورية بين القيادة الأوكرانية والأمريكية تهدف إلى تطوير الخطط المشتركة لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الحرب على الأراضي الأوكرانية.

واختتم الرئيس الأوكراني تصريحاته بالتأكيد على أن مثل هذه اللقاءات تعكس نضج العلاقة الثنائية وحرص الطرفين على تحقيق مصالح مشتركة بعيدة عن أي صراعات شخصية أو توترات إعلامية، معبراً عن ثقته في استمرار التعاون البناء بين أوكرانيا والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

