نجوم أشادوا بمسلسل تحت الوصاية.. آخرهم كندة علوش

حقق مسلسل "تحت الوصاية" بطولة منى زكي، نجاح كبير جدًا حيث أشاد به النجوم والنقاد، نرصد أبرزهم من خلال التقرير التالي:

كندة علوش

أشادت كندة علوش عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام بمسلسل تحت الوصاية ، والذي قامت ببطولته الفنانة مني زكي .

وقالت كنده علوش: المتعة اللي بتخلقها مشاهدة عمل فني جميل وراقي متعة عظيمة خصوصاً اذا كان الواحد بيشتغل في نفس المجال فيبقي مدرك تماماً لكم الصعوبات الرهيبة التي واجهت فريق العمل والمجهود الجبار الي بذلوه عشان يحقق نتيجة على هذا المستوى من الروعة تحت الوصاية عمل رائع شديد الخصوصية تبدأ روعته من النص الذي حاكه باتقان وروعة ومصداقية كبيرة كل من شيرين وخالد دياب واختيارهما لموضوع شديد الأهمية أدى طرحه إلى حراك مهم في مياه بعض قوانين الأحوال الشخصية الراكدة، وأخرجه للنور المبدع محمد شاكر خضير برؤية خاصة شديدة الواقعية والحساسية غنية بالتفاصيل باهتمام كبير بكل عناصر العمل الفني ليظهر عمل أقرب للكمال.

وتابعت كندة علوش: والأداء الاستثنائي للعظيمة منى زكي التي تكاد تكون الوحيدة التي تبدع دوراً وشخصية بهذا الكم من الإحساس العالي والتقنية المبهرة لدرجة تنسينا تماماً منى وكل الأدوار التي أدتها سابقاً لنعيش مع الشخصية التي نسجتها بكل آلامها وأحلامها وتفاصيلها.



وأضافت كندة علوش: تحية لكل فنان ومبدع أسهم في انتاج عمل على هذا الكم من الاتقان والجمال والامتاع والقدرة على التأثير مهندس الديكور الرائع محمد عطية المونتير العظيم أحمد حافظ مدير التصوير الموهوب بشوي روزفلت مصممة الأزياء الرائعة ريم العدل والممثلين الرائعين رشدي الشامي خالد كمال أحمد خالد صالح علي صبحي أحمد عبد الحميد علي الطيب دياب مها نصار ثراء جبيل نها عابدين وجميل برسوم والأطفال الرائعين.. شركة الانتاج ميديا هاب التي كانت وراء ظهور مسلسل بهذه الأهمية وسبب حرصي على ذكر جميعا لأسماء هو ابداع كل شخص بشكل يستحق التقدير والثناء والتصفيق لساعات طويلة شكراً أمتعتونا وأسعدتونا وأثرتوا فينا بشكل عظيم.

محمد دياب

وجه المخرج محمد دياب، رسالة تهنئة إلى أشقائه وهما المؤلفان خالد وشيرين دياب، بعد نجاح مسلسلهما "تحت الوصاية" لـ منى زكي، الذى عرض في السباق الرمضاني، والذي كان يناقش قانون الوصاية على الأطفال .



وكتب دياب في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: "أنا متحيز بما أن اللي كتبوا المسلسل خالد وشيرين أخواتي، بس قناعتي اللي قد تكون متأثرة بتحيزي شايفه إن تحت الوصاية أحسن مسلسل عربي وصل لمستوى سينمائي غير مسبوق في كل العناصر، شخصيًا كمؤلف وكمخرج غيران من العمل وأحيي كل شخص أشترك فيه، كلكم عباقرة".

حصد مسلسل “تحت الوصاية” لـ منى زكي تعاطف ملايين المصريات، خاصة الأمهات اللواتي عانين من قانون الوصاية على الأبناء بعد وفاة أزواجهن، إضافة لإشادة موسعة من قبل النقاد والمجتمع الحقوقي والناشطات والمهتمات بأوضاع المرأة المصرية.

مايا مرسي

أشادت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، بـ مسلسل تحت الوصاية ، للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلة : دراما واقعية وعمل فنى صادق.

وتابعت رئيسة المجلس القومى للمرأة فى تدوينه لها ، تعليقا على مسلسل تحت الوصاية: نستقبل المشاكل كل يوم من أمهات أصبحن بين ليلة وضحاها أرامل ومعهن أطفال قصر.

طارق الشناوي

قال الناقد الفني طارق الشناوي؛ أن مسلسل "تحت الوصاية" كان فيه حسن اختيار شديد لجميع القائمين به، وهذا هو سر نجاح العمل الحقيقي، حيث إن إسناد دور "حنان" للفنانة منى زكي كان اختيارا صائبا بصورة كبيرة، معبرا: "منى زكي أتقنت الدور من كل الجوانب حتى في المشية والحركة وانحناء الظهر وضعف جسدها" ؛ مضيفا أن المسلسل استطاع من خلال عشرة حلقات فقط جذب الجمهور له بصورة كبيرة.



وأضاف طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "تن"؛ أن مخرج العمل أثبت عبقريته الشديدة في هذا العمل، حيث تم التركيز على أدق التفاصيل في الكتابة، الحوار، الديكور، المشاهد، وموسيقى العمل، ولهذا توفر في هذا العمل جميع عناصر النجاح ؛ مشيرا إلى أن المسلسل أستطاع تحريك البرلمان المصري.

تامر حبيب

قال تامر حبيب، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، إنه يتابع الكثير من أعمال دراما رمضان وخاصة الهرشة السابعة وتحت الوصاية وجعفر العمدة، قائلا: "خلصت الهرشة السابعة ومعجب جدا به وتحت الوصاية قلبي بيوجعني من سيرته، وجعفر العمدة مفوتش منه ولا حلقة وبابا المجال والكبير وجت سليمة بيموتي من الضحك".