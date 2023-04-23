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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إلغاء جميع رحلات المغادرة من مطار برلين غداً.. "تفاصيل"

مطار برلين
مطار برلين


 

دعت نقابة فيردي الألمانية إلى إضراب ليوم واحد، يوم الاثنين، بين موظفي الأمن بمطار برلين في إطار نزاع دائر حول الأجور، مما دفع المطار إلى إلغاء جميع رحلات المغادرة في ذلك اليوم.

وقالت النقابة إن من المقرر أن يبدأ الإضراب الساعة 3:30 صباحا بالتوقيت المحلي ليوم الاثنين وأن ينتهي في منتصف الليل.

وشهدت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام بعضا من أكثر الإضرابات تعطيلا للأعمال منذ عقود إذ تضغط النقابات من أجل رفع الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي هذا الإضراب عقب إضرابات في أربعة مطارات ألمانية أخرى، وهي دوسلدورف وهامبورج وكولون-بون وشتوتغارت، يومي الخميس الجمعة حينما أُلغيت أكثر من 700 رحلة مغادرة.

وقال مطار برلين براندنبورج في بيان "نظرا لإضراب موظفي الأمن الذي تم إعلانه، لن يكون من الممكن إقلاع أي رحلات يوم الاثنين 24 أبريل"، مضيفا أن رحلات الوصول ربما تتأثر.

وتتفاوض النقابة مع رابطة (بي.دي.إل.إس) لأمن المطارات للضغط من أجل زيادة الأجور للعاملين في المناوبات الليلية والمناوبات خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

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