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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال حملات مكبرة.. ضبط وإزالة تعديات علي الأراضي الزراعية في الجيزة

إزالة تعديات
إزالة تعديات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم لاي أعمال بناء مخالف خلال أيام عيد الفطر المبارك،  وعدم التهاون مع أى مخالفة بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أي مخالف.


وفي هذا الصدد، تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تواجد الأجهزة التنفيذية خلال اجازة عيد الفطر المبارك ومواجهة التعديات على الاراضي الزراعية حيث قام مركز ومدينة أوسيم بإزالة مخالفة على مساحة (٨٠ متر) بمدينة أوسيم الي جانب إزالة اسوار على مساحة (٣٥٠ متر) بقرية البراجيل حوض التقصيرة تعدي على الارض الزراعية وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية.


وفي مركز الصف تم ازالة حالتين بمنطقه عرب حصار بحري وإزالة فورية لحالة في المهد على أرض زراعية بقريه ابو طماعه وجميعهم بالوحدة المحلية غمازه الصغرى . 
 

كما تم  إزالة بناء مخالف بمساحة 120 م2 مشيدة من بلوك الحجر الجيري بمنطقة روني بقرية القصر بمركز الواحات البحرية . 


وفي حي الوراق تم إزالة للسقف المخالف بمنطقة الارض الخضراء بالخلايفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

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