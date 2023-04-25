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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

الروبوت أليكس
الروبوت أليكس

 الروبوت أليكس .. مايفرقش عن الإنسان .. الروبوت الروسي أليكس بـ 8ملايين  دولار .

 
دول حذرت أفلام مثل The Terminator وAI Artificial Intelligence من سيطرة الروبوتات ، والإنسان الآلي على العالم، خاصة بعد استكشاف مفهوم الروبوتات التي تبدو واقعية وتظهر المشاعر الإنسانية في تلك الأفلام، لكن هل يمكنك تخيل أن تتحول حبكات الأفلام هذه إلى حقيقة؟

 

ما يفرقش عن الإنسان.. شاهد| الروبوت أليكس بـ8 مليون دولار

وقامت شركة Promobot الروسية ببناء روبوتات أشباه بشرية تبدو واقعية للغاية بحيث يصعب تصديق أنها روبوتات 

مرعب

أليكس هو نموذج أولي طورته الشركة الروسية، يغمض عينيه ويمكنه إظهار تعابير وجهه أثناء التحدث، ليبدو أليكس ودودًا جدًا وممتعًا بطبيعته رغم أن الأمر مرعب.

ولمشاهدة المزيد حول  الروبوت أليكس .. تابع الفيديو جراف التالي:

الروبوت الروبوت أليكس دولا سيطرة الروبوتات شركة Promobot روبوتات أشباه بشرية

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