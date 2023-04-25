زي البني آدمين بالظبط.. الروبوت أليكس تكلفته ٨ ملايين دولار

الروبوت أليكس .. مايفرقش عن الإنسان .. الروبوت الروسي أليكس بـ 8ملايين دولار .



دول حذرت أفلام مثل The Terminator وAI Artificial Intelligence من سيطرة الروبوتات ، والإنسان الآلي على العالم، خاصة بعد استكشاف مفهوم الروبوتات التي تبدو واقعية وتظهر المشاعر الإنسانية في تلك الأفلام، لكن هل يمكنك تخيل أن تتحول حبكات الأفلام هذه إلى حقيقة؟

وقامت شركة Promobot الروسية ببناء روبوتات أشباه بشرية تبدو واقعية للغاية بحيث يصعب تصديق أنها روبوتات

مرعب

أليكس هو نموذج أولي طورته الشركة الروسية، يغمض عينيه ويمكنه إظهار تعابير وجهه أثناء التحدث، ليبدو أليكس ودودًا جدًا وممتعًا بطبيعته رغم أن الأمر مرعب.

ولمشاهدة المزيد حول الروبوت أليكس .. تابع الفيديو جراف التالي: