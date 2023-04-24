بدون مجهود.. أسهل خطوات ترتيب المنزل بعد العيد

بعد تنظيف المنزل قبل العيد قد يصاب ببعض الفوضي بأيام العيد بسبب الضيافات وبسبب ملابس الاطفال والخروجات في العيد ولذلك يجب أن تتعرفي علي طرق ترتيب المنزل بعد العيد

وقد لايحتاج المنزل في هذه الخطوات الي مجهود كبير وذلك لأنك بالفعل قومتي بتنظيف الشقة كاملة قبل العيد ولذلك اتبعي الخطوات البسيطة القادمة

1-تلميع الاثاث من الغبار أو اي أتربة 2- كنس الأرضيات سريعا

٣- ترتيب اواني المطبخ وإخلاء أي عناصر تسبب فوضي بالمكان

٤- تنظيم للانتيكات والزهور

٥- ترتيب غرف النوم والملايات علي السرير

٦-شد الستائر من الداخل قد تعطي احساس بالنظام

٨- غسل الحمام وتنظيمه من اي ملابس متسخه وترتيب الادوات علي الحوض والبانيو

٩- تبخير وتعطير المنزل بالكامل



