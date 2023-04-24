إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن الأجهزة التنفيذية بمراكز وأحياء المحافظة واصلت جهودها فى ازالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء والتصدي لها فى مهدها خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال التواجد الميداني والمتابعة المستمرة.

وأكد على استمرار أعمال لجان الرصد والمتابعة الميدانية لمنع وقوع أي حالات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة أيام عيد الفطر في أي وقت من اليوم صباحًا ومساءًا لمنع وقوع هذه المخالفات والتعامل معها بشكل فورى وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأشار محافظ أسيوط- فى بيان صادر عن ادارة الاعلام بالمحافظة اليوم – إلي أنه تم تنفيذ 15 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأراضي أملاك دولة ومخالفات بناء ، بقرى مراكز " الغنايم وديروط والفتح ومركز أسيوط وحى شرق " ،بمشاركة لجان المتابعة الميدانية بالمحافظة برئاسة ممدوح جبر مدير الإدارة وبالتعاون مع مسئولى وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة والمراكز والاحياء ، لافتاً الى ان الوحدة المحلية لحى شرق أسيوط برئاسة عبد اللطيف فضالة رئيس الحى تمكنت من فك شدة خشبية فى شارع الصواف المتفرع من شارع ريارض ومنع مخالفة بناء فى مهدها ، كما تمكنت الاجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أسيوط برئاسة حسنى درويش رئيس المركز من فك شدة خشبية لاعمدة الدور الأرضي بمنشية الأزهر بقرية منقباد وازالة تعدي علي ارض زراعية بالبلوك بعرب المدابغ خلف عمارات الايواء ،وشارك فى الازالة شنودة موسى نائب رئيس المركز وعلاء شعبان رئيس القرية وتم تحرير محضر للمخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية .



كما تمكن مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم من تنفيذ إزالة فورية لسور بالطوب الأبيض مبنى داخل الحيز العمرانى بقرية المشايعة قبلى ، وفك شدة خشبية بالدور الثالث العلوى لعدد ٦ أعمدة على مسطح ١٦٠ متر تقريباً مخالفا لأعمال الترخيص بقرية دير الجنادلة وتم إزالة الأعمدة الزائدة بالإضافة إلى الإزالة الفورية لسور مبنى بالبلوك الأبيض بارتفاع حوالى ٢متر تقريباً على أرض زراعية بقرية دير الجنادلة وإزالة مخالفة بناء حوائط بالطوب الأحمر بالدور الثاني العلوى على مسطح حوالى ٩٠ متر تقريباً بمنطقة الغنايم شرق خارج الحيز العمراني وازالة مخالفة بناء عبارة عن سور مبنى بالبلوك الأبيض بطول ٣٥ متر وارتفاع متر واحد تقريباً بمنطقة الغنايم بحرى ومخالفة بناء بمنطقة الغنايم قبلى عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر بالدور الأول العلوى على مساحة حوالى ٧٠ متر تقريباً وتنفيذ ازالات فورية لبعض التعديات فى مهدها بقرى أولاد محمد بالوحدة المحلية لقرية العزايزة وبقرية دير الجنادلة.



كما ترأس عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وبمشاركة علي عطا احمد نائب رئيس مركز ومدينة الفتح وعمرو اسماعيل محمد رئيس الوحدة المحلية بعرب مطير من تنفيذ ازاله لتعدى على ارض أملاك دولة حوض الحاجر 18 وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ، كما تمكن محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط بمشاركة شعبان محيى الدين حسنى رئيس الوحدة المحلية بديروط الشريف من إزالة فورية عدد ٢حالة تعدى بقرية نزلة فرج وقرية ديروط الشريف .



كما نفذت الاجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القوصية برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز وبمشاركة صالح البارودي رئيس الوحدة المحلية لقرية المنشأه الكبرى حملة لازالة تعدي على أرض زراعية بعرب الجهمة عبارة عن فك شدة خشبية لاعمدة الدور الارضي ، كما تم فك شدة خشبية بقرية رزقة الدير لصب اعمدة الدور الثاني العلوي وازالة سور من البلوك الأبيض بحوض الكيال بقرية بنى هلال التابعة للوحدة المحلية بمير بمشاركة محمد عبد الحميد رئيس القرية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .



كان محافظ أسيوط قد أصدر تعليماته المشددة للمتابعة الميدانية بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والاحياء والقرى وإدارات المتابعة بالمراكز والتصدي لأية محاولات للناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية أولًا بأول لرصد أي تعديات وإزالتها في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بهدف القضاء على كافة صور البناء العشوائي والتعديات على الأراضي والحفاظ على الرقعة الزراعية والامن الغذائى .



يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ استمرار انعقاد غرفة ادارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات او شكاوى على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg أو على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب 01150606783 لتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.