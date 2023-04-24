عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المايسترو السوري طاهر مامللي يشعل مسرح أوبرا دبي بحضور نجوم الفن

حفل طاهر مامللي
حفل طاهر مامللي

أحيا الموسيقار السوري طاهر مامللي، مساء السبت، حفلاً فنياً ساهراً بعنوان نوستالجيا (الحنين)، في دار أوبرا دبي من إخراج الفنان هاني طيفور  و وتنظيم شركة بلاديوم ايفينتس.

 وأقيم الحفل الذي قدمه النجم السوري "باسم ياخور"، بحضور الشيخ محمد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان و القنصل السوري في الإمارات، ومجموعة من نجوم الفن،  منهم "بسام كوسا، خالد القيش، سيف سبيعي، مها المصري، ديما بياعة، ديما الجندي، خالد حجار، إسماعيل مداح ، الاماراتية أوتار ، وسامو زين".

واسترجع المايسترو طاهر مامللي، خلال الحفل ذكريات جميلة مرتبطة بالمسلسلات التلفزيونية القديمة، عندما كانت العائلات تجتمع أمام التلفاز لمتابعة لوحات فنية ودرامية رائعة.

 وشارك في حفل طاهر مامللي، عازفون ومطربون من سوريا، مثل "ليندا بيطار وحلا طراد"، ومن العراق شارك "عامر خياط"، ومن الإمارات "سعود أبو سلطان"، إضافة إلى "اليسيا موراليس" من إسبانيا .

 

فعاليات حفل طاهر مامللي

ولاقى حفل طاهر مامللي، تفاعلاً كبيراً من الجمهور، مع تقديم مجموعة من الروائع الموسيقية وشارات المسلسلات، مثل "بقعة ضوء، فنجان الدم، أحلام كبيرة، أهل الغرام، التغريبة الفلسطينية، والزير سالم".

ووجه القائمون على حفل طاهر مامللي، تحية لروح المخرج السوري الراحل "حاتم علي"، من خلال لوحة فنية رسمها الفنان "غياث محمود".

حفل طاهر مامللي، جمع بين الثقافات الموسيقية المختلفة بشكل متجانس وساهم في نشر  رؤية جديدة للاوركسترا العربية على مستوى عالمي مرموق  وذلك من خلال مشاركة أمهر الموسيقين  والمغنين العرب وهذا مايمنحه زخماً وخصوصية كبيرة ومميزة. 

 

حفل طاهر مامللي
حفل طاهر مامللي
حفل طاهر مامللي
حفل طاهر مامللي
حفل طاهر مامللي
حفل طاهر مامللي
طاهر مامللي الموسيقار السوري طاهر مامللي المايسترو طاهر مامللي دبي أوبرا دبي دار أوبرا دبي حفل طاهر مامللي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

17 درجة مرة واحدة خلوا بالكم.. الأرصاد تفجر مفاجأة في طقس اليوم

أسعار الحديد تتراجع بقوة لأول مرة منذ ديسمبر عالميا| وهذه قيمة الطن الآن

بعد عزله.. موعد أول تحرك من وزارة الرياضة ضد رئيس الزمالك

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار21 بعد العيد

الدولار يفاجئ الجميع.. الأخضر يرتفع عالميا وسط ترقب قرارات أسعار الفائدة

بعد 45 يومًا من الثبات|مفاجأة في أسعار الدولار مقابل الجنيه بعد العيد

120 جنيها بعد 200.. انفراجة جديدة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

عائد سنوي متغير.. أعلى 5 شهادات ادخار إسلامية بعد رفع سعر الفائدة

ترشيحاتنا

بعد ضجة كبيرة.. الصين تكشف موقفها بشأن سيادة الدول السوفيتية السابقة

آلاف الهزات بالعالم يوميا.. البحوث الفلكية يفجر مفاجأة عن النشاط الزلزالي بمصر

متحدث الكنيسة ينفي الأنباء المتداولة عن تدهور حالة البابا تواضروس الثاني الصحية

زيادة فرص رفع الفائدة الأمريكية يدفع الذهب للبقاء تحت خط 2000 دولار

بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على إيرانيين بينهم قادة بالحرس الثوري

حالة من الارتباك.. 45 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير مهم.. طريقة منتشرة لإزالة الشعر من الجسم تسبب أمراض خطيرة

ظهر 27 رمضان ووصفوه مسافرًا عبر الزمن.. قصة مسن في المدينة المنورة

في أسبوع.. تخلص من الوزن الزائد بالعيد

أكبر عيدية في مصر.. فتاة تستعرض هديتها في العيد| لن تصدق محتوياتها

فيديو

عمرة مجانية 100%.. بلوجر سعودي يقدم لمتابعيه هدية ضخمة

250 جنيها زيادة على بطاقة التموين.. قرارات مهمة يزفها وزير المالية

أزمة كبيرة تنتظر الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء بسبب الوداد.. فيديوجراف

لما الهضبة يبارك لي.. ماذا قال عمرو دياب لـ«جوري بكر» عن دورها في «جعفر العمدة»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

اﻟﻤﺰﻳﺪ