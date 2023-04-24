المايسترو السوري طاهر مامللي يشعل مسرح أوبرا دبي بحضور نجوم الفن

أحيا الموسيقار السوري طاهر مامللي، مساء السبت، حفلاً فنياً ساهراً بعنوان نوستالجيا (الحنين)، في دار أوبرا دبي من إخراج الفنان هاني طيفور و وتنظيم شركة بلاديوم ايفينتس.

وأقيم الحفل الذي قدمه النجم السوري "باسم ياخور"، بحضور الشيخ محمد بن خليفة بن شخبوط آل نهيان و القنصل السوري في الإمارات، ومجموعة من نجوم الفن، منهم "بسام كوسا، خالد القيش، سيف سبيعي، مها المصري، ديما بياعة، ديما الجندي، خالد حجار، إسماعيل مداح ، الاماراتية أوتار ، وسامو زين".

واسترجع المايسترو طاهر مامللي، خلال الحفل ذكريات جميلة مرتبطة بالمسلسلات التلفزيونية القديمة، عندما كانت العائلات تجتمع أمام التلفاز لمتابعة لوحات فنية ودرامية رائعة.

وشارك في حفل طاهر مامللي، عازفون ومطربون من سوريا، مثل "ليندا بيطار وحلا طراد"، ومن العراق شارك "عامر خياط"، ومن الإمارات "سعود أبو سلطان"، إضافة إلى "اليسيا موراليس" من إسبانيا .

فعاليات حفل طاهر مامللي

ولاقى حفل طاهر مامللي، تفاعلاً كبيراً من الجمهور، مع تقديم مجموعة من الروائع الموسيقية وشارات المسلسلات، مثل "بقعة ضوء، فنجان الدم، أحلام كبيرة، أهل الغرام، التغريبة الفلسطينية، والزير سالم".

ووجه القائمون على حفل طاهر مامللي، تحية لروح المخرج السوري الراحل "حاتم علي"، من خلال لوحة فنية رسمها الفنان "غياث محمود".

حفل طاهر مامللي، جمع بين الثقافات الموسيقية المختلفة بشكل متجانس وساهم في نشر رؤية جديدة للاوركسترا العربية على مستوى عالمي مرموق وذلك من خلال مشاركة أمهر الموسيقين والمغنين العرب وهذا مايمنحه زخماً وخصوصية كبيرة ومميزة.

حفل طاهر مامللي

حفل طاهر مامللي