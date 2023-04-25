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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احذروا الشبورة.. درجات الحرارة مستقرة والبحر الأحمر مضطرب| الطقس اليوم

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، الثلاثاء، استقرار في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، دون أي ظواهر جوية تؤثر على نشاط وحركة المواطنين سوى الشبورة المائية في الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم في مصر 

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، حول حالة الطقس اليوم، يكون مائل للبرودة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، في ساعات الليل المتأخرة أيضا، بينما يكون مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

ويكون الطقس اليوم، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

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ويشهد الطقس اليوم، نشاط للشبورة المائية على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية للبلاد أيضا ووسط سيناء، وأيضا مناطق شمال الصعيد، بينما يختفي نشاط الشبورة على جنوب سيناء وجنو ب الصعيد.

وحول حالة البحرين، خلال الطقس اليوم، يكون البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران إلا ربع، بينما يكون البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفا الموج  فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف المتر.

درجات الحرارة اليوم

وتكون هناك نشاط للرياح خلال الطقس اليوم، على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وأيضا جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق شمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 للعظمى والصغرى 18 درجة

السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 32 للعظمى والصغرى 16 درجة

جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 21 درجة

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