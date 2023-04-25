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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للقضاء على انسداد المسام.. أهمية عمل علاجات للوجه كل 15 يوما

لماذا يجب عمل علاجات
لماذا يجب عمل علاجات الوجه كل 15 يوم .. ماذا يقول الطبيب؟

لا شك أن الجلد يحتاج إلى تنظيف عميق كل بضعة أيام، إلى جانب ذلك تعتبر التغذية مهمة جدًا لصحة البشرة .

لماذا يتم تنظيف الوجه في 15 يوما؟

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وفقا لما نشره موقع هيلثي يساعد عمل علاجات الوجه مرة كل 15 يومًا في الحفاظ على نظافة البشرة. 

ما هو رأي الخبير؟

ما هو رأي الخبير؟
  • وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندي الشهير أن طبيبة الأمراض الجلدية ، راشمي شيتي ، شاركت مقطع فيديو خاص بها  وقالت إن الذين يعانون من انسداد المسام، يمكنهم  إجراء التنظيف مرة واحدة كل 15 يومًا.
  • ومع ذلك ، نصحت راشمي الأشخاص ذوي البشرة الحساسة بعمل علاجات للوجه بعناية ، لأن مثل هذه البشرة تتهيج بسرعة كبيرة ، مما قد يؤدي إلى حدوث مشاكل.

كيف تهتمين بتنظيف الوجه؟

كيف يعمل الوجه؟
  • يتم إزالة الجلد الميت والشوائب عن طريق التقشير.
  • إلى جانب ذلك ، يتم ترطيب البشرة باستخدام أقنعة وكريمات مهدئة.
  • كما أن حركات اليد المستخدمة تساعد في تقليل علامات الشيخوخة وتعزيز شكل الوجه.

كيف يتم تجميل الوجه؟

كيف يتم تجميل الوجه؟
  • الخطوة 1: يتم تنظيف الوجه بمنظف.
  • الخطوة الثانية: يتم تقشير الجلد باستخدام مقشر.
  • الخطوة 3: يتم وضع قناع لإزالة التصبغ يتم الاحتفاظ به لمدة 10 إلى 15 دقيقة.
  • الخطوة الرابعة: يتم التدليك باستخدام كريمات الوجة، من حوالي 20 دقيقة إلى نصف ساعة.
  • الخطوة الخامسة: بعد تنظيف الوجه يتم وضع مرطب يستمر لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
  • الخطوة التالية : بعد تنظيف الوجه مرة أخرى، يتم وضع كريم واقي من الشمس.

كيف ننظف الوجه في المنزل ؟

كيف نفعل الوجه في المنزل
  • الخطوة 1: نظفي وجهك بغسول  للوجه.
  • الخطوة 2: افركي وجهك بمقشر منزلي الصنع لمدة 5 دقائق على الأقل.
  • الخطوة الثالثة: ضعي بخارًا على الوجه ، بحيث يمكن امتصاصه جيدًا مهما كانت المنتجات التي يتم وضعها بعد ذلك.
  • الخطوة 4: دلكي وجهك بمرطب غني لمدة 10 دقائق.
  • الخطوة الخامسة: بعد تنظيف الوجه ، ضعي ماسك حسب الرغبة  لمدة 15 دقيقة.
  • الخطوة السادسة: نظف الوجه بالماء الدافئ ثم ضع الكريم.
  • اختياري: إذا أردت ، يمكنك استخدام زيت اللوز أو أي زيت عطري يناسب البشرة.
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