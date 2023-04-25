اقتصاد كوريا الجنوبية ينمو بنسبة 0.2% رغم ركود اقتصادات شرق آسيا

مع اقتراب الأسواق العالمية من أرباح التكنولوجيا الضخمة في الولايات المتحدة واجتماع بنك اليابان هذا الأسبوع ، سيراقب المستثمرون يوم الثلاثاء أول تقدير لنمو الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية في الربع الأول وأخرى على أحدث التقلبات في آسيا.

لا يزال انخفاض قيمة اليوان ، لا سيما مقابل اليورو ، يلقي بظلال من الشكوك على انتعاش الصين بعد جائحة كوفيد 19، في حين يكافح البنك المركزي في هونج كونج ضغوطًا متزايدة على نظامها المالي وسعر الصرف.

الرأي الإجماعي في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين هو أن اقتصاد كوريا الجنوبية نما بنسبة 0.2٪ في الربع الأول بعد انكماشه بنسبة 0.4٪ في الربع الأخير من العام الماضي ، متهربًا بصعوبة من الركود والتأكيد على التحدي الذي يواجه صانعي السياسة الذين يحاولون دعم النمو.

وأظهر الاستطلاع أن الناتج المحلي الإجمالي نما على الأرجح بنسبة 0.9٪ في الربع الأول على أساس سنوي ، انخفاضًا من 1.3٪ في الربع الأخير من العام الماضي.

قد تكون التجارة واحدة من أكبر عوائق النمو. وانخفضت الصادرات إلى الصين ، أكبر شريك تجاري للبلاد ، بنسبة 33.4٪.

لكن في ظاهر الأمر ، يبدو أن الانتعاش الاقتصادي للصين منذ إعادة فتحه بعد الوباء يبدو قوياً. تعد المفاجآت الاقتصادية هي الأكثر إيجابية منذ 17 عامًا ، وهناك مجموعة من البنوك الاستثمارية لديها دعوات صعودية بشأن النمو الصيني والأصول.

لكن المخاطر الجيوسياسية الصينية - تايوان ، العلاقات الأمريكية ، الحرب الإلكترونية ، بالونات التجسس ، علاقات بكين الوثيقة مع موسكو - كبيرة ومتنامية.

ربما قالت الصين يوم الإثنين إنها تحترم مكانة الدول الأعضاء في الاتحاد السوفيتي السابق كدول ذات سيادة ، لكن القلق في جميع أنحاء أوروبا الذي أثارته التعليقات على عكس ذلك من قبل مبعوث الصين إلى باريس لن يتبدد بسرعة.

انخفض اليوان الصيني يوم الاثنين إلى أدنى مستوى له في 19 شهرًا مقابل اليورو من خلال 7.60 / يورو. انخفض اليورو لخمسة أسابيع متتالية ، وهي أطول سلسلة خسائر متتالية منذ عام 2018 ، وبينما يشهد اليورو تمزقًا عالميًا ، ربما تكون السياسة أكثر بروزًا في تفكير المستثمرين.

في غضون ذلك ، تستنزف سلطة النقد في هونغ كونغ سيولة سوق المال للتدخل في سوق العملات الأجنبية ودعم عملتها.

دخلت HKMA في سوق العملات يوم الأربعاء الماضي واشترت 6.9 مليار دولار هونج كونج (881 مليون دولار) لمنع الدولار هونج كونج من اختراق النهاية الضعيفة لنطاق تداولها عند 7.85 لكل دولار أمريكي.

من خلال القيام بذلك ، انخفض إجمالي رصيد HKMA إلى أقل من 50 مليار دولار هونج كونج ، وهو أدنى مستوى منذ عام 2008. وكان إجمالي الرصيد النقدي للبنوك في HKMA ، وهو مقياس رئيسي للنقد في النظام المصرفي ، أكثر من 300 مليار دولار هونج كونج مؤخرًا كما في يونيو وأكثر من 450 مليار دولار هونج كونج أقل من عامين مضى.

سيكون يوم الثلاثاء يومًا هادئًا في أسواق أستراليا ونيوزيلندا وفقا لرويترز.