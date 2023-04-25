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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيم كاردشيان وأولادها في أحدث ظهور لهم| شاهد

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

شاركت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي، كيم كاردشيان، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، صورًا متنوعة تجمعها بأطفالها.

وظهرت كيم كاردشيان، بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانا أسود، طويل، مجسم، رفقه أطفالها.

ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها، وانهالت عليها التعليقات.

كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون، حيث أنها ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث أنها ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال. 

كيم كاردشيان لوس أنجلوس باريس نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي مصممة أزياء كيم مغنية باريس هيلتون

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