رجل المهام الصعبة.. موسيماني على أعتاب مجد جديد مع أهلي جدة

بات الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، على أعتاب مجد جديد، رفقة الراقي.

وقاد موسيماني أهلي جدة للفوز على الساحل 3-1، أمس الاثنين، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة 29 من دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”.

ووفقا لصحيفة الرياضية السعودية، فإن أهلي جدة يحتاج إلى 3 نقاط من 5 جولات لضمان العودة رسميا إلى الدوري السعودي للمحترفين، إذ إن الفارق بينه وبين الفيصلي خامس الترتيب في دوري يلو 18 نقطة، ومع بقاء 7 مباريات للفيصلي فإنه بحاجة إلى الفوز فيها كلها حتى يجمع 65 نقطة ليتعادل مع الأهلي، الذي يتفوق في المواجهات المباشرة، علما بأنه سيصعد 4 فرق، وربما يعُلن عودة الأهلي رسميًا إلى الدوري السعودي للمحترفين، في حال خسارة الفيصلي مباراته المقبلة أمام أحُد، غدا الأربعاء.

ويتصدر أهلي جدة ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي برصيد 62 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الأخدود صاحب المركز الثاني.

ويطلق على موسيماني رجل المهام الصعبة، إذ قاد صن داونز الجنوب أفريقي للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه عام 2016 بالتغلب على الزمالك في النهائي، كما قاد الأهلي المصري لتحقيق دوري أبطال أفريقيا مرتين متتاليتين موسمي 2019-2020 و2020-2021.