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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: جلسات الحوار الوطني خطوة سياسية غير مسبوقة بين مختلف القوى

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

أكد النائب عمرو القماطي عضو مجلس الشيوخ، أهمية الحوار الوطني واستكمال جلسات مجلس أمنائه خلال الساعات القادمة، قائلا إن الحوار الوطني مكسب سياسي ووطني كبير للبلاد، ولا يمكن أبدا التقليل منه باعتباره خطوة سياسية غير مسبوقة بين مختلف القوى.

 

ونوه القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، بما أعلنه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع غدا الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم، مشيرا إلى أن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات.

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى استمرار الإعداد لبدء الحوار الوطني كما هو مقترح في موعده التام، قائلا إن الحوار أصبح شأنا وطنيا مصريا خالصا، والجميع يتعلق به لأنه باب للمشاركة الوطنية الأوسع في مختلف القضايا، وطرح حلول ومقترحات بشأنها كما أن متابعة القيادة السياسية لفعالياتها يزيد من زخمها تماما وثقلها السياسي.

 

واختتم النائب عمرو القماطي، بالتأكيد على أن الإصرار على اجراء واستكمال جلسات الحوار الوطني يؤكد أهميته، كما أن الاستقرار على المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمعية للحوار الوطني، يؤكد بوضوح انه كان ولا يزال مطلبا لمختلف القوى الوطنية، وباب شرعي لإبداء الرأي في كل القضايا وبحرية تامة.

الحوار الوطني مجلس الشيوخ القيادة السياسية مصر ضياء رشوان

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