دعوات لوقف القتال فورًا.. أمريكا: سفارتنا بالخرطوم تعرضت لهجمات مباشرة

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى منظمة الأمم المتحدة ليندا توماس- جرينفيلد، أن الشعب السوداني يستحق عنايتنا، داعية إلى وقف العنف في البلاد فورًا.

وأضافت جرينفيلد في تصريحات خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة الآن بشأن السودان، أن الاشتباكات بالسودان أسفرت عن مقتل أكثر من 400 مدني، معربة عن دعمها بقوة الجهود الدبلوماسية لتسوية الأزمة.

وشددت على ضرورة إيصال المساعدات للسودانيين دون عراقيل، موضحة أن السفارة الأمريكية بالخرطوم تعرضت لهجمات مباشرة وغير مباشرة.

ودعت الأطراف السودانية إلى ضمان سلامة وأمن البعثات الدبلوماسية، مؤكدة أنه حان الوقت للحوار بالسودان بدلا من حمل السلاح.

من جانبه، دعا مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون، طرفي النزاع بالسودان لوقف العدوان فورًا، مؤكدًا دعم الجهود الأممية والأفريقية لتسوية الأزمة بالسودان.

وأشار إلى أن تصاعد النزاع الحالي في السودان سيهدد الأمن الإقليمي، مبديًا دعم سيادة السودان وسلامته الإقليمية.