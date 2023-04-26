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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء ودرجات الحرارة المتوقعة .. صور

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حالة  الطقس، اليوم الأربعاء 26 أبريل، ومن المتوقع أن تسود أجواء حارة نهارا على شمال البلاد شديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة على القاهرة لتسجل 32  درجة وأسوان 36 درجة، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة. 

وقال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع أن يسود، الأربعاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، كما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

كما يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.25 إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية لى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين مترين إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 32 - 18

العاصمة الادارية 32 - 17

6 اكتوبر 33 - 18

دمنهور 30 - 17

وادى النطرون 31 - 16

كفر الشيخ 31 - 17

المنصورة 31 - 17

الزقازيق 32 - 18

شبين الكوم 32 - 17

شرم الشيخ 33 - 23

الإسكندرية 26 - 16

 العلمين الجديدة 26 - 15

 مطروح 25 - 13

 السلوم 27 - 14

 سيوة 32 - 15

 رأس غارب 31 - 20

 الغردقة 33 - 20

سفاجا 32 - 20

 مرسى علم 32 - 21

 شلاتين 33 - 21

 حلايب 29 - 22

أبو رماد 31 - 21

 رأس حدربة 28 - 20

الفيوم 32 - 16

بني سويف 33 - 15

المنيا 34 - 15

أسيوط 35 - 16

سوهاج 35 - 18

قنا 36 - 19

الأقصر 36 - 21

- أسوان 36 - 21

الوادي الجديد 37 - 19

أبوسمبل 36 - 21

 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة الأربعاء درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

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