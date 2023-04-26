صحف الإمارات اليوم.. أبوظبي تنعى مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.. الكرملين يكشف حقيقة وجود شبيه لـ بوتين.. وأردوغان يتعرض لوعكة صحية طارئة

بايدن يحضر قمة مجموعة السبع في هيروشيما

الإمارات تجلي مواطنيها ورعايا دول عدة من السودان

الكرملين ينفي وجود شبيه لبوتين

الرئاسة التركية: صحة أردوغان على ما يرام

سلطت صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على العديد من الأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.

ففي الشأن المحلي والعربي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن الإمارات قدمت تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في وفاة مساعد الملحق الإداري في سفارتها بالخرطوم .

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية على أهمية تكثيف الجهود الهادفة لوقف إطلاق النار والعودة للإطار السياسي والحوار والمضي قدماً في المرحلة الانتقالية وصولا إلى الاستقرار السياسي والأمني المنشود في السودان، مؤكدة التزامها بالعمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني.

كما قامت الإمارات بإجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول من السودان.

وعملت الإمارات على توفير جميع خدمات الاستضافة والرعاية لـ 19 جنسية مختلفة خلال إجلائهم إلى مدينة بورتسودان وتواجدهم فيها، كما ستستضيفهم على أراضيها قبيل نقلهم إلى دولهم.

ومن صحيفة “الخليج”، قال مسؤول في خفر السواحل الليبي وعامل إغاثة، أمس الثلاثاء، إن المياه جرفت ما لا يقل عن 57 جثة بعد غرق قاربي مهاجرين في البحر المتوسط قبالة بلدتين في غرب البلاد، في وقت تمكنت فيه وحدات المناطق البحرية التونسية خلال 48 ساعة من إحباط 51 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 1242 مجتازاً وانتشال 58 جثة لمهاجرين غرقوا في اليومين الماضيين.

عالميًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قال إن صحة الرئيس رجب طيب أردوغان على ما يرام.

وغرد قالن على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "رئيسنا، الحمد لله، بصحة جيدة".

جاء ذلك بعد أن قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثا عن إصابته بآلام في المعدة.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، رفض الكرملين تلميحات بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه شخص شبيه يحل محله في الظهور العام.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للشباب في حدث تعليمي في موسكو: "ربما سمعتم أنه من المفترض أن يكون لدى بوتين العديد من البدلاء الذين يعملون بدلاً منه أثناء جلوسه في مخبأ. هذه كذبة أخرى".

وأضاف: "إنكم ترون أي نوع من الرؤساء لدينا. لقد كان بوتين ولايزال نشطاً للغاية. نحن الذين نعمل معه بالكاد نستطيع مجاراته".

أما صحيفة "الاتحاد" فذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتزم حضور قمة مجموعة السبع من 19 إلى 21 مايو في هيروشيما باليابان، حسبما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

وسيتطرق بايدن مع رؤساء دول مجموعة السبع خصوصًا إلى "الدعم الثابت لأوكرانيا" و"أزمتي الغذاء والمناخ" وإلى سبل "ضمان نمو اقتصادي شامل ومرن" والجهود المبذولة "للانتقال إلى طاقة نظيفة"، وفق ما أوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان.

ونقلت الصحيفة ذاتها، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قدم اقتراحًا لإتاحة تمديد الاتّفاق الخاصّ بصادرات الحبوب الأوكرانيّة، بعد اجتماع مع وزير الخارجيّة الروسي سيرجي لافروف في نيويورك.

فيما أبدى لافروف أسفه لـ«غياب الاستعداد» لدى الدول الغربية لفعل ما هو ضروري لنجاح الاتفاقية، مضيفاً أن روسيا «ستدرس مقترحات الأمين العام».