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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على 89 جثة في مقابر جماعية بكينيا.. اعرف السبب

صدى البلد

 عثر مجموعة من المحققون على جثث لحوالي 16 شخصا وذلك في مدينة ماليندي وهي بلدة ساحلية مطلة على المحيط الهندي وتعد تلك الجثث ذات صلة بجماعة دينية في كينيا وقد دفنها في مقابر جماعية  تدعو إلى الصوم في محاولة للقاء المسيح وذلك  ليرتفع عدد الضحايا الاجمالي  إلى  حوالي89، بينهم بعض أطفال.

على الجانب الآخر هناك مجموعة من احتمال العثور على مزيد من الجثث في غابة شاكاهولا والتي تقع بالقرب  من بلدة ماليندي الساحلية حيث تقوم فرق البحث منذ عدة أيام ببعض عمليات التمشيط بعد أن وصل لها بعض المعلومات عن جماعة دينية يرأسها بول ماكينزي نثينغي الذي تبنى فكرة إن الموت جوعا يرسل اتباعه إلى الله.

عدد الضحايا جماعة دينية مدينة ماليندي بلدة ساحلية

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