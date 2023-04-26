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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مياه أسيوط تعلن عن فتح ملفات الاشتراك بخدمة الصرف الصحي بقرى درنكة

مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف الصحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، عن تواجد سيارة خدمة العملاء المتنقلة بجوار دير السيدة العذراء بقرية درنكة ابتداءا من الأحد 30/4/2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023، وذلك لفتح ملفات والاشتراك بخدمة الصرف الصحي لمواطني قرية درنكة بمركز أسيوط.

وأوضحت أنه لتوصيل خدمة الصرف الصحي، يجب توفير المستندات التالية:

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صورة عقد ملكية
صورة بطاقة الرقم القومي

وأشار المهندس على الشرقاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادي الجديد، إلى أن مشروع الصرف الصحي بدرنكة، ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضمن مشروع دعم حلول المياه المتكاملة، والذى يشمل عدد (3) محطات رفع (محطة دير درنكة الفرعية، محطة رفع دير درنكة المدمجةوالتى تعمل على طاقة تصميمية ٢٥٠٠ م٣ / اليوم ، محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية والتى تعمل على طاقة تصميمية ٣٨٨٨ م٣/ اليوم )، و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار، 9 كيلو متر طولي خطوط الطرد، وعدد 3 آلاف وصلة منزلية،  يستفيد منها أكثر من 8 آلاف نسمة فضلا عن 3 مليون زائر سنويا لمسار العائلة المقدسة.

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