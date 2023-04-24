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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع عمر بن الخطاب بالمعتمدية يطالبون المسئولين بتوصيل الصرف الصحي لهم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أرسل القارئ سيد العدوي شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررا من عدم وجود صرف صحي بالشارع الذي يسكن به .

وقال في شكواه نعاني نحن سكان شارع عمر بن الخطاب متفرع من شارع طريق ترعة برك الخيام بالمعتمدية مركز كرداسة بمحافظة الجيزة من عدم وجود صرف صحى لعدم وجود بالوعة صرف صحى  بالشارع واقرب بالوعة بالشارع العمومى و عدم القدرة المالية لاهالى الشارع لتوصيل الصرف الصحي من اقرب بالوعة لبعد المسافة .

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة ولعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الجيزة صرف صحي طريق الصرف الصحى محافظة الجيزة حملة الشارع مشكلة عمر بن الخطاب لصرف الصحى المعتمدية مركز كرداسة

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