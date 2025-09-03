قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

الوصفة الأصلية.. ما هي مقادير وطريقة عمل البيتزا؟

طريقة عمل البيتزا
طريقة عمل البيتزا
رشا عوني

دوماً ما تبحث النساء عن أكلات سهلة وسريعة في البيت وبتكلفة اقتصادية توفيراً للمبالغ المهدرة في الطعام الجاهز، ومن أكثر الوصفات بحثاً هي طريقة عمل البيتزا خاصة وأنها لها العديد من الأسرار للحصول على بيتزا المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة ، ويمكن حتى للمبتدئات تعلم طريقة عمل البيتزا الهشة في البيت بكل سهولة.

في السطور التالية نستعرض لكم أسرار نجاح البيتزا ، وطريقة عمل بيتزا المطاعم ، وطريقة عمل البيتزا فيديو للحصول على أفضل نتيجة من أول مرة .. 

ما هي مقادير وطريقة عمل البيتزا؟

 

مقادير عجينة البيتزا 

-كوب ماء دافىء

-3 أكواب دقيق أبيض

-ملعقتين من زيت الزيتون

-ملعقة صغيرة ملح

-كيس خميرة فورية

-ملعقة صغيرة سكر

زي المطاعم.. طريقة عمل البيتزا في المنزل بدون تكلفة | المشهد اليمني
مقادير عجينة البيتزا

مقادير صلصة البيتزا

بصل مفروم

ثوم مفروم

ملعقة زعتر

2 كوب من عصير الطماطم

ملعقة فلفل أسود

طريقة عمل صلصة البيتزا 


-سخنى إناء و ضعى فيه ملعقة من الزيت وضيفى إليها البصل المفروم وقلبيها جيداً.

-ضيفى الثوم إلى البصل واستمرى فى التقليب حتى يأخذ اللون الذهبى.

-ضيفى عصير الطماطم إلى البصل والثوم

-ضيفى إلى الخليط السابق ملعقة ملعقة الزعتر والفلفل الأسود

-انتظرى حتى تنضج الصلصة، وضعيها على عجينة البيتزا.
 

طريقة عمل عجينة البيتزا 

1-ضعى الخميرة الفورية على الماء الدافىء و السكر، و ذوبيهم جيداً.

2-اخلطى الدقيق بالملح وضعيهم فى إناء كبير.

3-ضيفى الزيت إلى الدقيق والملح.

4-ضيفى الماء والخميرة إلى الدقيق واخلطيهم جيداً.

5-استمرى فى العجن وضيفى قليل من الماء إذا لزم الأمر.

6-ضعى العجين فى إناء كبير وغلفيه جيداً، واتركيه لمدة ساعة حتى يخمر.

7-احضرى صنية البيتزا و ضعى فيها قليل من الزيت، وابئى بتقطيع العجين وافرديها جيداً فيها.

والآن يمكنك إضافة الصلصة والحشوات حسب الرغبة

طريقة عمل البيتزا بالفراخ
طريقة عمل البيتزا في البيت


 

ما هي طريقة عمل عجينة البيتزا الهشة؟

 

  • في وعاء متوسط الحجم، ضيفي الخميرة والعسل والماء الدافئ وقلبيهم
  • اتركي المكونات تتفاعل معاً لمدة عشر دقائق  حتى تصبح الخميرة مثل الكريمة 
  • في وعاء اخر ضيفي الدقيق والملح والزيت واخلطيهم معاً ثم ضيفي عليهم خليط الخميرة
  • اعجني المكونات جميعًا، واترك العجين يرتاح لمدة 10 دقائق قبل عمل البيتزا ، وبذكل تحصلي على عجينة بيتزا هشة وطرية.
طريقة عمل البيتزا بالهوت دوج بنكهة خاصة (فيديو)
طريقة عمل البيتزا الهشة

طريقة عمل البيتزا نادية السيد

طريقة عمل البيتزا في البيت أحلى من بيتزا المطاعم الجاهزة 

طريقة عمل البيتزا فيديو

طريقة عمل البيتزا طريقة عمل البيتزا في البيت طريقة عمل جينة البيتزا اسرار عمل البيتزا في البيت طريقة عمل بيتزا المحلات

