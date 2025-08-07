قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل بيتزا بالبيض بأسهل الخطوات

طريقة عمل بيتزا بالبيض
طريقة عمل بيتزا بالبيض
هاجر هانئ

بيتزا بالبيض من الأكلات التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي و أسهل الخطوات.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قد الأيد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل بيتزا بالبيض.

مقادير بيتزا بالبيض 


● 2 كوب دقيق

● 1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

● 2 ملعقة كبيرة زيت

● رشة ملح

● رشة سكر

● ماء للعجن

الوجه:
● بيض
● فلفل رومي مفروم
● جبنة مبشورة
● زيتون أسود شرائح
● طماطم مفرومة
● بصل مفروم
● ملح
● فلفل أسود


طريقة تحضير بيتزا بالبيض


يخلط الدقيق والخميرة والسكر والملح والزيت والماء
يقلب كل الخليط حتى الحصول على عجينة
تغطى وتترك لتتخمر
تفرد بالنشابة وتوضع في قاع وجوانب صينية مدورة
للوجه:
يخلط البيض والملح والفلفل والطماطم والفلفل الرومي والبصل
يضاف الخليط على وجه البيتزا
يضاف الزيتون والجبنة المبشورة
توضع البيتزا في الفرن حتى النضج.

