بمذاق ينافس المطاعم.. طريقة عمل البيتزا المنزلية

تعتبر طريقة عمل البيتزا المنزلية ليست مهمة صعبة، بل تجربة ممتعة تجمع بين الإبداع في الطهي وإمكانية اختيار المكونات حسب الذوق الشخصي، لتصبح وجبة مثالية للكبار والصغار على حد سواء.

ويمكن عمل البيتزا المنزلية بخط أو سهلة وسريعة، وخطوات تضمن لك الحصول على نفس مذاق البيتزا التي تقدم في المطاعم، وإليكم طريقة تحضيرها..

طريقة عمل البيتزا المنزلية

المكونات الأساسية:

صلصة الطماطم

الجبن: موزاريلا أو مزيج من عدة أنواع

الخضراوات: فلفل، بصل، طماطم، ذرة

اللحوم: سجق، بيبروني أو سوسيس

إضافات اختيارية: فطر، زيتون، وغيرها حسب الرغبة

تحضير عجينة البيتزا:

للحصول على نكهة طازجة ومرونة في التحضير، يُفضل إعداد العجينة في المنزل باستخدام:

3 أكواب دقيق

1 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة خميرة جافة

نصف ملعقة صغيرة سكر

أقل من ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

خطوات التحضير:

ـ اخلط الدقيق مع الملح في وعاء كبير.

ـ في وعاء آخر، امزج الماء الدافئ مع السكر والخميرة واتركه 10 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.

ـ أضف خليط الخميرة إلى الدقيق واعجن تدريجيًا، ثم أضف زيت الزيتون.

ـ اعجن العجينة على سطح مرشوش بالدقيق لمدة 5–10 دقائق حتى تصبح مرنة.

ـ ضعها في وعاء مدهون بالزيت، غطها، واتركها تختمر لمدة ساعة إلى ساعتين حتى يتضاعف حجمها.

ـ افرد العجينة في صينية مدهونة بالزيت.

ـ وزع صلصة الطماطم، ثم الجبن، ثم باقي المكونات.

ـ سخن الفرن على 230 درجة مئوية، وضع البيتزا لمدة 12–15 دقيقة حتى تتحول القاعدة إلى اللون الذهبي وتذوب الجبنة.

ـ أخرجها، اتركها تبرد قليلًا، ثم قدمها مقطعة.

وبهذه الخطوات البسيطة، يمكنك إعداد بيتزا شهية تفوق في مذاقها تلك المقدمة في المطاعم.