موجز الوادي الجديد.. المحافظ يلتقي رئيس مركز البحوث الزراعية.. وتجهيزات جديدة لمراكز الشباب

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها:

محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس مركز البحوث الزراعية لبحث التعاون المشترك

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، لمناقشة آفاق التعاون المقترح تنفيذه في المحافظة في المجالات البحثية والتنموية الزراعية، وذلك بحضور الدكتور سعد موسى نائب رئيس المركز لشؤون البحوث، والدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة.

واستعرض اللواء محمد الزملوط، خلال اللقاء أهم المشروعات الزراعية التي تنفذها المحافظة حاليًا في مجالات استصلاح الأراضي والتوسع في الزراعات الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، فضلًا عن مشروعات تطوير نُظم الري الحديثة وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.

وبحث اللقاء آليات التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لشباب المزارعين والمهندسين الزراعيين بالمحافظة، وتشكيل فرق عمل مشتركة لمتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المتفق عليها، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانيات المتاحة.

وتولي الدولة المصرية اهتمامًا متزايدًا بقطاع الزراعة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وفي هذا الإطار، يعد مركز البحوث الزراعية من أهم المؤسسات العلمية في مصر، حيث يضم نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في مختلف المجالات الزراعية، ويضطلع بدور محوري في تطوير أصناف جديدة من المحاصيل، وتحسين الإنتاجية، ونشر الممارسات الزراعية الحديثة.

كما يساهم المركز في دعم خطط الدولة للتوسع في استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب تطوير تقنيات الري لترشيد استهلاك المياه، والاهتمام بالزراعات التعاقدية، والمحاصيل الاستراتيجية، والنباتات الطبية والعطرية ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وتعد الوادي الجديد من أكثر المحافظات المصرية جذبًا للمشروعات الزراعية، نظرًا لتوافر الأراضي الصالحة للزراعة والمياه الجوفية، مما جعلها محورًا رئيسيًا للاستثمارات الزراعية خلال السنوات الأخيرة. لذا فإن التعاون بين المحافظة ومركز البحوث الزراعية يفتح آفاقًا واسعة لتعظيم العائد الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية المتاحة.

الوادي الجديد تستقبل تجهيزات جديدة لمراكز الشباب ضمن خطة التطوير



استقبلت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من التجهيزات والأثاث المخصص للمباني المنشأة حديثًا بعدد من مراكز الشباب بالمراكز الإدارية المختلفة، في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتطوير البنية التحتية لمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد محمد فكري مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن هذه التجهيزات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرص الدولة على توفير بيئة جاذبة للشباب داخل مراكزهم، بما يعزز دورها كمؤسسات خدمية وتنموية متكاملة.

وتشمل المعدات الجديدة أثاثًا متنوعًا لقاعات الأنشطة، ومكاتب إدارية، وأدوات لممارسة الألعاب الرياضية المختلفة، بما يسهم في دعم ممارسة الرياضة وتطوير الأنشطة الثقافية والاجتماعية.

وأشار فكري إلى أن مراكز الشباب تمثل الحاضنة الأساسية لاكتشاف المواهب، وتنمية قدرات النشء، واستثمار طاقات الشباب في أنشطة هادفة، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عدد من البرامج الرياضية والترفيهية والفنية لتشجيع مشاركة أكبر عدد من الشباب، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أوضح أن المديرية تواصل العمل على خطة شاملة لرفع كفاءة مراكز الشباب القائمة، بجانب دعم المراكز الجديدة، بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، ثمّن محافظ الوادي الجديد جهود وزارة الشباب والرياضة في دعم أبناء المحافظة، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر، داعيًا الجميع للاستفادة من هذه الإمكانات في ممارسة الرياضة، وصقل المهارات، وترسيخ القيم الإيجابية.

وتولي الدولة المصرية في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بتطوير مراكز الشباب، باعتبارها من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تستوعب طاقات النشء والشباب، وتوفر لهم بيئة آمنة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات القيادة السياسية للنهوض بقطاع الشباب والرياضة كأحد محاور رؤية مصر 2030، التي تستهدف بناء الإنسان وتنمية قدراته. وقد شهدت محافظة الوادي الجديد خلال الأعوام الماضية طفرة كبيرة في إنشاء وتطوير مراكز الشباب، وإمدادها بالتجهيزات الحديثة، لتكون منابر لخدمة المجتمع وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي.

استقرار أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية الاساسية، مع إقبال ملحوظ من المواطنين على الشراء، خاصة مع توافر كميات كبيرة من المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب الزراعية المنتشرة في ربوع المحافظة.

ويهتم المواطنون بواحات الوادي الجديد بشكل يومي بمتابعة أسعار الخضراوات والفاكهة والسلع الأساسية لمعرفة حركة السوق والتغيرات السعرية اليوميه، في ظل مواجهة الدولة للحد من ارتفاع الاسعار او احتكار السلع ومراقبة الأسواق .

واليكم أحدث أسعار الخضراوات والفاكهة في أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم الأربعاء، وفقًا لحركة البيع والشراء صباح اليوم.

أسعار الخضراوات في أسواق الوادي الجديد اليوم

جاءت أسعار الخضراوات اليوم السبت متراوحة بين المتوسط والمنخفض، حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 8 إلى 12 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار البطاطس بين 10 و15 جنيهًا، وسجلت الكوسة نحو 13 إلى 15 جنيهًا، أما الخيار البلدي فبلغ سعره ما بين 15 إلى 20 جنيهًا للكيلوجرام، الفلفل 13 إلي 15، الباذنجان 10 إلي 15، البصل 10 إلي 15.

وفيما يتعلق بـ أسعار الفاكهة اليوم، فقد سجل البرتقال البلدي من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر العنب 30 جنيهًا. ووصل التفاح إلى أسعار بين 45، 50 جنيهًا، بينما سجلت الجوافة من 30 إلى 35 جنيهًا، والموز بين 30 و35 جنيهًا، التين 30 إلي 35 جنيه، المانجو 40 جنيه.

كما سجل كيلو الفراولة سعرًا بين 35، 45 جنيهًا، والخوخ من 35 إلى 40 جنيهًا، مع توقعات بزيادة الطلب على هذه الاصناف في ظل إجازة الصيف واقتراب المناسبات العائلية الصيفيه.

وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات المصرية التي شهدت تحولًا تنمويًا ملحوظًا في المجال الزراعي خلال السنوات الأخيرة، نتيجة لجهود الدولة المستمرة في تعزيز المشروعات الإنتاجية ودعم المزارعين. وقد ساهم إدخال أساليب الزراعة الحديثة، مثل الري الذكي والصوب الزراعية، في رفع جودة الإنتاج وتنوعه على مدار العام.