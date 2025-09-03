رسميا الآن.. أقل سعر لصرف الدولار في البنوك

سجل اقل سعر لصرف الدولار في البنوك 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار الان

سعر الدولار كريدي أجريكول 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في تنمية الصادرات 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

وهدء سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025، بجميع البنوك العاملة في مصر ، مع اجازة البنوك التي منحها البنك المركزي المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.





سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في التنمية الصناعية 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

بنك مصر



سعر الدولار في بنك مصر 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في المصرف العربي 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في نكست 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.