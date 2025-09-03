قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: لدينا جيش وطني قوي لا يقبل التفريط في أرضه
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
اقتصاد

رسميا الآن.. أقل سعر لصرف الدولار في البنوك

الدولار الامريكي
الدولار الامريكي
آية الجارحي

سجل اقل سعر لصرف الدولار في البنوك  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار الان 

سعر الدولار كريدي أجريكول  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في تنمية الصادرات   48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  48.50 جنيه للشراء و48.60 جنيه للبيع.

وهدء سعر الدولار اليوم الخميس 4-9-2025، بجميع البنوك العاملة في مصر ، مع اجازة البنوك التي منحها البنك المركزي المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، ضمن نشرته الخدمية.


 

سعر الدولار مقابل الجنيه 

سعر الدولار في التنمية الصناعية 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الشركة المصرفية 48.56 جنيه للشراء و48.66 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

 بنك مصر


سعر الدولار في بنك مصر  48.53 جنيه للشراء و48.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في المصرف العربي  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في نكست  48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

 

