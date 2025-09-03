عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

شهدت أسعار الذهب قفزه بدعم من تصاعد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.

وتترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة .

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 4-9-2025

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب اليوم الخميس 4-9-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في جميع محلات الصاغة.





بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 3562 دولارًا للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 4153 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 4845 جنيهًا بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 5537 جنيهًا.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجّل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 38.760 جنيها.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح سامي أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أنه لا أحد يستطيع التنبؤ بقمة أو قاع أسعار الذهب، لكن من الحكمة الشراء عند وجود فائض مالي، لأن الذهب على المدى الطويل يُعتبر استثمارًا آمنًا لا يُسبب خسائر.