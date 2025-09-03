قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كأس العرب.. منتخب مصر يواصل الاستعداد لمواجهتي تونس
القومي لذوي الإعاقة: قانون العمل الجديد منح مزايا كثيرة لأصحاب الهمم
القومي لذوي الإعاقة: بعض الأفراد استولوا على سيارات ذوي الهمم المعفاة من الجمارك بالتحايل
إرثه باقٍ.. أرملة حلمي بكر: ابنتي واجهت صعوبات بعد رحيل والدها |فيديو
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عملية دقيقة ضد مواقع لحزب الله جنوب لبنان
تسمم غذائي بالمنيا .. إصابة 30 شخصًا بعد تناول وجبات دجاج في مطعم شهير
تحذير للرجال.. 3 أطعمة تدمر هرمون التستوستيرون
دينا أبو الخير: مولد النبي تجلّت فيه المعجزات.. وسيرته باقية بقلوب المسلمين
محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا
«اشرب سوايل كتير» .. نصائح ذهبية تساعدك على تخفيف التوتر
المولد النبوي 2025.. 6 عبادات تقربك إلى الله لا تفوتها
تحذير للرجال.. 3 أطعمة تدمر هرمون التستوستيرون

اسماء محمد

يشكل هرمون التستوستيرون أو الذكورة أهمية فى صحة الرجال ليس على مستوى الإنجاب فقط بل يؤثر على حيوية الجسم والقوة الجسدية والشكل العام والشعر والحالة المزاجية والنفسية.

العضلات


وبالرغم من تناول بعض الرجال المزيد من الأطعمة التي تزيد مستويات هرمون التستوستيرون إلا أنهم يعانون من انخفاضه دون وجود سبب طبي وفى هذه الحالة تكن كلمة السر فى الأطعمة الخاطئة.

ووفقا لما جاء فى موقع “draxe” فإن الأطعمة التالية يجب عليك تجنبها لدعم مستويات هرمون التستوستيرون لديك.

السكر


إذا كنت ترغب في تطبيع مستويات هرموناتك وزيادة مستوى التستوستيرون لديك بشكل طبيعي، فإن أول ما عليك فعله هو التوقف فورًا عن تناول السكر ، وقد ربطت الابحاث بين انخفاض مستويات التستوستيرون بطرق عديدة وتناول السكر.

على سبيل المثال، وفقًا للجمعية الأمريكية للسكري، فإن مرضى السكري من النوع الثاني أكثر عرضة للإصابة بانخفاض مستويات هرمون التستوستيرون بمرتين . 

السكريات

الحبوب المكررة


تكن الحبوب المكررة مثل الخبز الأبيض، والدقيق الأبيض، والمكرونة والأرز الأبيض، منخفضة القيمة الغذائية، وتشير الدراسات إلى أنها، مثل السكر، قد تؤثر سلبًا على مستويات السكر في الدم وتؤدي إلى مقاومة الأنسولين و نعلم أن داء السكري قد يسبب انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون، ولذلك يُنصح بالالتزام بالكربوهيدرات المعقدة.

الكحول


تشير الدراسات إلى أن تناول الكحول قد يُقلل من مستويات هرمون التستوستيرون كما يُضعف الكحول وظيفة خلايا سيرتولي الخصوية، التي تلعب دورًا أساسيًا في نضج الحيوانات المنوية وتزيد هذه المخاطر كلما زادت كمية الكحول أو تكرار تناوله لذا يفضل الابتعاد عنه للحفاظ على مستوى الخصوبة.

