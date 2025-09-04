الأهلي يستعير أمير عبدالحميد من منتخب مصر للناشئين.. تعاقد مؤقت

كشف الإعلامي خالد الغندور الاستعانة بأمير عبدالحميد مدربا لحراس المرمى في الجهاز الفني المؤقت للإهلي ، الذي يضم عماد النحاس القائم بأعمال المدير الفني، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، لحين التعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة مدرب أجنبي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"كابتن أمير عبد الحميد يترك منتخب مصر للناشئين اللي بيدربه كابتن حسين عبد اللطيف و ينتقل لتدريب حراس النادي الاهلي في الجهاز المؤقت لحين التعاقد مع مدرب اجنبي خلال شهر يناير".



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة إنبي المقرر لها الأحد 14 سبتمبر على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز

وتشهد البطولة توقفًا خلال الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.