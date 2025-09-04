أشرف عبد الباقى رفقة ابنته بفقدان وزن ملحوظ

أقيم العرض الخاص لفيلم "ضي"، في إحدى دور السينما بمدينة السادس من أكتوبر، وحرص على حضوره عددا كبيرا من نجوم الفن وصناع الدراما، من بينهم الفنان أشرف عبد الباقي، والسيناريست الدكتور مدحت العدل، والمخرج ماندو العدل.





وظهرت زينة اشرف عبد الباقى،رفقة والدها باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية جيب فستاناً مجسم كشف عن إنقاص وزنها.

وظهر اشرف عبد الباقى بلوك مختلف و خسارة وزن واضحة.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها.

وتتميز ابنة أشرف عبد الباقى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

فيلم "ضي" يجمع نخبة من أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ويشهد مشاركة استثنائية لأكثر من 12 نجمًا كضيوف شرف، من بينهم الكينج محمد منير في عودة طال انتظارها إلى شاشة السينما، إلى جانب أحمد حلمي، محمد ممدوح، صبري فواز، تامر نبيل، أحمد عبد الحميد، عارفة عبد الرسول، ومحمود السراج.



