مصطفى بكري: لدينا جيش وطني قوي لا يقبل التفريط في أرضه
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
أخبار البلد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 4-9- 2025.. كم يصل سعر البانيه؟

شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن والبيض خلال الآونة الأخيرة استقرار ملحوظا بالبورصة والأسواق ، وترتفع وتنخفض نتيجة لقانون العرض والطلب بالأسواق ، وذلك نتيجة طبيعية بعد هبوط أسعار الأعلاف ، حيث تمثل الأعلاف 70%  من تكلفة الإنتاج. 
 


أسعار الدواجن اليوم

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلى 63 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى 66 جنيها وتصل  للمستهلك بسعر 80 جنيها، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 67 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.


 
وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 100 جنيه بعدما كان سعرها 95 جنيهات أمس وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  125 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.
سعر الأوراك من 70 ل 80  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.



أسعار البيض اليوم 

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 140 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 120 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 140 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.

وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى،  ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 6 منافذ متنقلة لبيع البيض بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، في عدد من الميادين الكبرى بمحافظتي القاهرة والجيزة.

توفير السلع الغذائية
وقال المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار جهود الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية للمواطنين، ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية بشكل مباشر وفعال.
 

وأشار الخطيب إلى أن المنافذ المتنقلة تحركت، محملة بكميات من بيض المائدة لبيعه بسعر 130 جنيهًا للطبق، وذلك من انتاج محطات مديريات الإصلاح الزراعي بالدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ.

وتابع انه تم توزيع هذه المنافذ المتحركة في عدة مناطق حيوية بمحافظتي الجيزة والقاهرة، شملت ميادين الجيزة، وإمبابة، وبولاق الدكرور، والهرم، والمطرية، وشبرا الخيمة، بالإضافة إلى محيط وزارة الزراعة بمنطقة الدقي.
 

الدواجن أسعار الدواجن أسعار الدواجن اليوم الفراخ الفراخ الحمراء سعر كيلو البانيه أسعار البيض اليوم

